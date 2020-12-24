 Türkiye: Brexit anlaşmasından memnunuz | TÜRKİYE | DW | 25.12.2020

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TÜRKİYE

Türkiye: Brexit anlaşmasından memnunuz

Ankara, AB ile İngiltere arasında imzalanan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıkların son aşamasına geldiğini duyurdu.

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Ankara, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında dün varılan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Dışişleri açıklamasında, "Bu anlaşmanın, Birleşik Krallık ile yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin, hem AB hem Birleşik Krallık ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıkların da son aşamasına geldiğini açıkladı.

AB ile Birleşik Krallık, aylar süren müzakerelerin ardından Brexit sonrasını düzenleyecek olan ticaret anlaşması üzerinde dün uzlaştı. Anlaşma, yeni yıldan itibaren geçerli olacak ve Ada ile AB arasındaki ticari ilişkileri ve gümrük konularını düzenleyecek. Anlaşma ayrıca balıkçılık, enerji, nakliye, yargı, emniyet ve diğer pek çok alandaki düzenlemeleri kapsıyor.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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