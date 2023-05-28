Türkiye sandık başında: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Türkiye'de seçmenler bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu arasında tercih yapmak için sandığa gidiyor. Oy verme işlemi TSi 08.00'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ikinci turunda seçmen, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak.Geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilerekbeş yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

Yapılan son anketler,iki aday arasındaki yarışın başa baş geçeceğine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ilk turda topladığı 27 milyon 133 bin 849 oy ile geçerli oyların yüzde 49,52'sini almıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88 oy toplamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy toplayamadığı için ikinci tura gidilmişti.

İlk turda yurt içi, yurt dışı temsilcilikler ve gümrük sandıkları dâhil 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenin 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. 54 milyon 796 bin 49'u geçerli sayılan oyların, 1 milyon 37 bin 104'ü geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı ise yüzde 87,04 olarak kayıtlara geçti.

İlk turda elenen Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekliyor. Fotoğraf: Turkish Presidency via AP/AP Photo/picture alliance

Oğan Erdoğan'ı, Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekliyor

İlk turda 2 milyon 831 bin 239 oy toplayan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, geçerli oyların yüzde 5,17'sini alarak ilk turda elenmişti. İlk tur için sandığa gidilmesine günler kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise 235 bin 783 oy verilmişti. Bu sayı, geçerli oyların yüzde 0,43'üne tekabül etmişti.

Oğan hafta başında yaptığı açıklamada ikinci turda Erdoğan'a oy verilmesi için çağrıda bulundu. ATA İttifakı içinde 14 Mayıs seçimlerine giden Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise ikinci tur öncesi yedi maddelik protokol imzaladığı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: Zafer Partisi

Oy verme ve sayım süreci

İkinci turda seçmenler ilk turda oy verdikleri sandıklarda oylarını kullanıyor. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

27 Mayıs saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı, sandıklar kapanana kadar devam edecek.

Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. Oy sayım ve dökümüne, oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerinin yanı sıra sandık bölgesinde kayıtlı olan seçmenler de katılabilecek.

Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek.

Yurt dışında katılım arttı

Seçimlerin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta açılan sandıklardaki oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erdi. Bu tarihler arasında 1 milyon 783 bin 107 seçmen oy kullandı. Seçimlerin ilk turunda dış temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 287 oy kullanılmıştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, gümrüklerde ikinci tur için 28 Mayıs Pazar TSİ 17.00'ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) TSİ dün saat 16.00 itibarıyla gümrükler dâhil oy veren seçmen sayısının 1 milyon 920 bin 53'e ulaştığını duyurdu.

Berlin Başkonsolosluğu bahçesinde kurulan sandıkların önünde seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu Fotoğraf: Jochen Eckel/picture alliance

İlk turda yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470'ti. Yaklaşık 3,4 milyon seçmenin bulunduğu yurt dışındaki katılım oranı yüzde 53'ün üzerinde olmuştu. Erdoğan yurt dışındaki oyların yüzde 57,47'sini alırken Kılıçdaroğlu yüzde 39,57'sini almıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yurt dışı temsilciliklerinde yaklaşık iki hafta olan oy verme süresi, ikinci turda beş güne inmişti.

Seçim yasakları

298 sayılı Kanun'un 79'uncu maddesi gereği; oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, "ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi ve içilmesi" gece yarısına kadar yasak olacak.

Bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulurken eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda ise sadece yemek verilebilecek.

Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

İlk sonuçlar birkaç saat içinde gelebilir

Medya için de bazı yasaklar ve kısıtlamalar bulunuyor. 18.00-21.00 saatleri arasında medya kuruluşları tarafından yalnızca YSK'nın seçime ilişkin vereceği haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. Ancak YSK bu saati gerek görürse daha erkene çekebilecek. YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yayın yasağını TSİ 18.30'da kaldırmıştı. Yasağın kaldırılmasının ardından da resmi olmayan ilk sonuçlar açıklanmaya başlamıştı.

İkinci tur sonrasında sonuçların birkaç saat içinde alınması bekleniyor Fotoğraf: Hannah McKay/REUTERS

29 Mayıs itibarıyla seçim takvimi

YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre, 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçici sonuçları ilânı edilecek.

Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın süresi de aynı gün saat 17.00'de sona erecek. Yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazlara yönelik sürenin 30 Mayıs'ta saat 17.00'de tamamlanacağını duyuran YSK'nın açıkladığı takvime göre bu itirazların da il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması gerekiyor.

31 Mayıs Çarşamba ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak itirazlar için son gün.

YSK'nın bu itirazları karara bağlaması için son gün 1 Haziran. YSK aynı gün kesin seçim sonuçlarını resmi gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

DW/CÖ,JD