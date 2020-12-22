 Türkiye BioNTech-Pfizer ile anlaştı | TÜRKİYE | DW | 26.12.2020

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TÜRKİYE

Türkiye BioNTech-Pfizer ile anlaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını ve Türkiye’nin 30 milyon doza kadar aşı temin edebileceğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile, Türkiye'nin BioNTech-Pfizer ortaklığında üretilen aşı ile ilgili anlaşmayı imzaladığını açıkladı. Anlaşma uyarınca, Türkiye'ye yıl sonuna dek 550 bin doz aşı verileceğini bildiren Koca, 2021 yılının Mart ayına dek 4,5 milyon doz, daha sonra da varılacak mutabakata göre 30 milyon doza kadar BioNTech-Pfizer aşısı temin edileceği bilgisini paylaştı:

Bakan Fahrettin Koca ayrıca, söz konusu anlaşmanın imzalanmasında, Almanya merkezli BioNTech firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emekleri olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini dile getirdi:

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, yurt dışından gelen tüm yolculara, son 72 saatte yapılmış PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testini ibraz etme zorunluluğu getirildiği bildirildi. "Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurt dışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğu" belirtilen açıklamada, "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile; 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiği" vurgulandı.

Bakanlık açıklamasına göre, negatif PCR testini ibraz edemeyenler Türkiye'ye giden uçaklara alınmayacak. Sınır kapılarında söz konusu testi yanında bulundurmayanlar ise, ikamet edeceği adreste karantina altına alınacak. Uygulamanın ilk etapta 1 Mart 2021 tarihine dek yürürlükte olacağı bildirildi. 

DHA,DW / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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