 Türkiye Beyrut Limanı′nın yeniden inşası için yardıma hazır | TÜRKİYE | DW | 08.08.2020

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TÜRKİYE

Türkiye Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için yardıma hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin patlama nedeniyle tahrip olan Beyrut limanının yeniden inşası konusunda "sonuna kadar hazır" olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresinde hasar gören binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar hazır olduğunu ifade ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerde, hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağını, malzemelerin sonrasında oradan buraya daha küçük gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini, bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik" diye ekledi.

Fuat Oktay

Fuat Oktay

Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulanslarının da Lübnan'ın hizmetinde olacağını belirten Oktay, "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik" ifadesini kullandı.

Oktay, Türkiye'nin şu ana kadar Lübnan'a iki sahra hastanesi kurduğunu ve 400 ton gıda yardımı gönderdiğini ifade etti. Oktay, şu an Türkiye'den bir arama ekibinin de Beyrut limanında çalıştığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Beyrut'ta temaslarını sürdürüyor.

DW,AP/CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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