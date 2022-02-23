 Türkiye BAE′den Sedat Peker′in geçici tutuklanmasını istedi | Türkiye | DW | 23.02.2022

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Türkiye

Türkiye BAE'den Sedat Peker'in geçici tutuklanmasını istedi

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi.

Türkiye Adalet BakanlığıBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'in iadesi için harekete geçti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi‘nin yakalama kararları kapsamında, Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

Gıyabında yargılanıyor

Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunduğu bilinen Sedat Peker'in suç örgütü lideri suçlamasıyla gıyabında yargılandığı 92 sanıklı dava Aralık 2021'de başladı. Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca çeşitli suçlardan 392 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sedat Peker, BAE'den yayımladığı videolarda gündeme getirdiği devlet yetkililerine ilişkin iddialarla dikkati çekmiş, ancak Peker BAE yetkilileri tarafından uyarıldığını belirterek yayınlarını durdurmuştu.

DW/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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