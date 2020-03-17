 Türkiye Avrupa’ya açtığı sınırları koronavirüs nedeniyle kapatıyor | TÜRKİYE | DW | 18.03.2020

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TÜRKİYE

Türkiye Avrupa’ya açtığı sınırları koronavirüs nedeniyle kapatıyor

28 Şubat tarihinde Yunanistan sınırındaki kapıları göçmen geçişlerine açan Türkiye, sınırları koronavirüs salgını nedeniyle kapatma kararı aldı. Karar bu gece yürürlüğe giriyor.

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İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle Türkiye'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları, bu gece saat 00.00 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılıyor. Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre Yunanistan'a deniz araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığı da geçici olarak durduruldu.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak 81 ilin valilikleri ve ilgili kurumlara bir genelge gönderdi. Gengelde Edirne ve Kırklareli’den Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan kara ve demiryolu sınır kapılarının saat 00.00’dan itibaren kapatılacağı belirtildi. Karara tüm dünyada yayılan ve can alan koronavirüs salgını neden oldu.

Genelgenin ardından Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada "Yunanistan sınırındaki İpsala Kara Hudut Kapısı, Pazarkule Kara Hudut Kapısı, Uzunköprü Demiryolu Hudut Kapısı, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Kara Hudut Kapısı, Kapıkule Demiryolu Hudut Kapısı, Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı, Dereköy Kara Hudut  Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Yukarıda değinilen hudut kapılarından veya deniz vasıtalarıyla ülkemize giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine 18.03.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Sığınmacı krizi yaşanmıştı

Türkiye 28 Şubat tarihinde sınır kapılarını Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara açmıştı. Kapıların açılması üzerine binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına yığılmıştı. Pazarkule Sınır Kapısı’na yönelen göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin set çekmesi üzerine Yunanistan'a geçiş yapamamış ve iki ülke arasındaki tampon bölgede kalmıştı. Sınırda yaşanan olaylar Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa Birliği arasında krize neden olmuştu.

Yaşanan sığınmacı krizi salı günü Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen dörtlü zirvede de gündeme gelmişti. Merkel zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye yardımları artırmaya hazırız" demişti.

DW, DHA/EC,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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