Türkiye Almanya'ya iltica başvurularında üçüncü sırada

Almanya'ya geçen yıl yapılan iltica başvurularında Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü sırada Türkiye geldi. Türkiye'den yaklaşık 24 bin kişi Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu.

Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi'nin yıllık raporuna göre 2022 yılında 217 bin 774 kişi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Bu sayının pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamalarının yürürlükte olduğu bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında daha fazla olduğu kaydedildi.

Yeni iltica başvurularında 70 bin 976 başvuruyla Suriyeliler ilk sırada. İkinci sırada 36 bin 358 kişiyle Afganistan vatandaşları, üçüncü sırada da 23 bin 938 kişiyle Türkiyevatandaşları geliyor. İltica başvurularında bu üç ülkeyi 15 bin 175 başvuruyla Irak ve 7 bin 963 başvuruyla Gürcistan takip ediyor.

Raporda 2021 yılında dördüncü sırada olan Türkiye'den yapılan ilk iltica başvurularının bir yıl içinde yüzde 238,7 oranında arttığı kaydedildi.

Ocak 2022'den Aralık 2022 sonuna kadar olan dönemde yapılan iltica başvurularının yaklaşık 25 bin kişiyle yüzde 11'ini Almanya'da doğan 1 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. 2022 yılında iltica başvurusu kabul edilmeyen yaklaşık 26 bin kişinin de yeniden iltica başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Ukraynalı sığınmacılar sayılara dahil değil

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rusya'dan iltica başvuruları da arttı. Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi'nin verilerine göre 2022 yılında Rusya'dan 2 bin 851 kişi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Ukrayna'dan savaş nedeniyle Almanya'ya gelen yaklaşık 1 milyon sığınmacı ise Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi'nin paylaştığı sayılar içerisinde yer almıyor zira Ukraynalı sığınmacılara olağan iltica prosedüründen farklı bir prosedür uygulanıyor. Ukrayna'dan gelenlerin sığınma hakkı için iltica başvurusunda bulunması gerekmiyor; Ukraynalılar Avrupa Birliği yönetmelikleri uyarınca Almanya'da doğrudan korunma hakkına sahipler.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Almanya'ya sığınan Ukraynalıların oranı toplamın yüzde 80'ini oluşturuyor. Ancak gelenlerden kaçının Almanya'da kalmaya devam ettiği tam olarak bilinmiyor. Bazılarının diğer Avrupa ülkelerine gittiği bazılarının ise Ukrayna'ya döndüğü kaydediliyor.

Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi'nin verilerine göre 2022 yılında Almanya'da 228 bin 673 iltica başvurusunun değerlendirmesi sonuçlandırıldı. 40 bin 911 kişiye Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme uyarınca mülteci statüsü verildi. 87 bin 552 kişiye ise farklı koruma statüleri sağlandı. Başvuruların yüzde 21,6'sını oluşturan 49 bin 220 başvuru reddedildi, 50 bin 880 başvuru ise geri çekildi.

Reddedilen başvuruların birçoğunun başvurunun değerlendirilmesinden bir başka Avrupa Birliği ülkesi sorumlu olduğu gerekçesiyle reddedildiği belirtiliyor. İçeriği nedeniyle reddedilen başvuruların sayısının ise buna nazaran daha düşük olduğu kaydediliyor.

epd, dpa, DW / EC, HS