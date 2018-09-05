 Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci | YAŞAM | DW | 12.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre Türkiye en az alkol tüketen ülkeler arasında. Türkiye'deki ortalama yaşam süresi ise Avrupa'nın üzerinde.

default

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı rapora göre Avrupalılar daha uzun yaşıyor, ama zararlı alışkanlıklarından ise vazgeçemiyorlar. Raporda sigara, alkol ve şişmanlığın Avrupalıların en büyük sorunları olduğu belirtilen rapora göre Türkiye ise en az alkol tüketen ülkeler arasında.

Avrupa kıtasıyla Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin de dâhil olduğu 53 ülkeyi kapsayan raporda Almanların önde gelen sağlığa zararlı alışkanlığının alkol tüketmek olduğuna işaret edildi. Alman haber ajansı dpa sorularını yanıtlayan DSÖ uzmanı Claudia Stein, 15 yaşın üzerindeki Avrupalıların yılda 8,6 litre saf alkol tükettiklerini, Almanya'da ise bu miktarın 11 litreye çıktığını söyledi.

Alkol alışkanlığında ilk sırayı yılda ortalama 15,2 litreyle Litvanya alıyor. Alkollü içki kullanma alışkanlığının azaldığı Rusya'da (ortalama 10,1 litre) trafik kazalarında da gerileme kaydedilmiş. Yıllık ortalama alkol tüketimi 2,0 litre olan Türkiye ise Azerbaycan'dan sonra en az alkol tüketilen ülkeler arasında yer alıyor. Azerbaycan sonuncu, Türkiye ise sondan ikinci sırada.

Türkei Alkoholpreise Reportage Raki Gläser

Hayat beklentisi

Hayat beklentisi ortalamasının en yüksek olduğu Avrupa ülkeleri İsviçre ve Lüksemburg. Bu iki ülkede ortalama hayat beklentisi 83 yılı buluyor. Almanya'da dünyaya gelen kız ve erkek çocuklarını ortalama 81 yıllık bir hayat bekliyor.

Yaşam süresi Avrupa ortalamasının üzerinde yer alan Türkiye'de dünyaya gelen biri ortalama 78 yaşına kadar yaşayabiliyor. 

Şişmanlık

Avrupa'da yaşayanların yarıdan fazlası şişman sayılıyor. Aşırı kiloluların oranının artmakta olduğuna dikkat çeken Stein, çoğu ülkede şişmanların büyük bölümü erkeklerin oluşturduğunu, ancak obeziteye kadınların daha çok yakalandığını belirtti.

Raporda obezitenin Almanya'daki çocuklar arasında da yaygınlaşmasının endişe verici olduğu dile getiriliyor.

Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin de dâhil olduğu ‘Avrupa Bölgesi'nde yaşayan 900 milyonluk nüfusu kapsayan sağlık raporu üç yılda bir yayımlanıyor.

DW, dpa/AG,MS,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Freizeit Fernsehen Symbolbild

Dünyada yetişkinlerin dörtte biri hareket etmiyor 05.09.2018

Dünya Sağlık Örgütü'nün 168 ülkede yaptığı fiziksel aktivite araştırmasına göre dünyada 1,4 milyar yetişkin yeterince hareket etmiyor. Türkiye'de kadınlar, erkeklere göre daha az hareket ediyor.

Syrien Idlib Flüchtlingslager

DSÖ: İdlib harekâtı 700 bin kişiyi yerinden edebilir 08.08.2018

BM bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında faaliyet gösteren sağlık kuruluşları Suriye'nin İdlib vilayetinde muhtemel bir harekâtın 250 bin ila 700 bin insanı yerinden edebileceği uyarısı yaptı.

Israel Tel Aviv Miss Trans backstage

DSÖ transseksüelliği hastalık listesinden çıkardı 19.06.2018

Transseksüellik veya cinsiyet uyuşmazlığı artık psikolojik bir rahatsızlık olarak sınıflandırılmıyor. Dünya Sağlık Örgütü transseksüelliği, hastalıkları tanımladığı listesinden çıkarttı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ahmet Altan (S. Fischer Verlag)

Ahmet Altan: Dünyayı bir daha göremeyeceğim

Yaklaşık iki yıldır cezaevindeki gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın, cezaevinde kaleme aldığı kitabı ilk kez Almanya'da piyasaya sürülecek.  

FOTO-GALERİ

Beethovenfest 2018 (DW/R. Fulker)

"Beethoven’i seviyorum. Çünkü..."

Almanya’nın Bonn kentinde, her yerde varlığı hissedilen Beethoven adına düzenlenen en renkli günler başladı. Beethoven Festivali zamanı... Peki Ludwig van Beethoven neden bu kadar seviliyor? 