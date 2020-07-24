 Türkiye AB′nin ″güvenli ülke″ listesine yine giremedi | AVRUPA | DW | 30.07.2020

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AVRUPA

Türkiye AB'nin "güvenli ülke" listesine yine giremedi

AB, Birlik ülkelerine seyahatlerde "güvenli" olarak kabul edilen ülkeler listesini güncelledi. Türkiye bir kez daha listeye dahil edilmedi.

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Ankara’nın yoğun girişimlerine rağmen Avrupa Birliği (AB), Türkiye’den Birlik ülkelerine seyahatlere getirilen kısıtlamaları kaldırmadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle üçüncü ülkelerden Avrupa’ya seyahatlere sınırlamalar getiren AB, bugün güncellediği güvenli ülkeler listesine Türkiye’yi dahil etmedi.

AB Konseyi tarafından 15 günde bir güncellenerek yayımlanan liste, hangi ülkelerden Avrupa’ya seyahat edilebileceğini belirliyor.

Son güncellemeyle birlikte koronavirüs vaka sayıları son haftalarda artan Cezayir, güvenli ülkeler listesinden çıkartıldı. Bir öncekinde olduğu gibi son "güvenli ülkeler" listesinde Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay yer aldı.

AB vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları uygulayan Çin'e ise güvenli ülkeler listesinde yer verilmekle birlikte mütekabiliyet şerhi koyuldu. Buna göre Çin’in AB ülkelerinden seyahate izin vermesi halinde, AB ülkeleri de Çin’e kısıtlamaları kaldırabilecek.

AB Konseyi güvenli ülkeler listesini 15 günde bir güncellediği için, Türkiye’den AB ülkelerine seyahat etmek isteyenler için sınırlamaların en az 15 Ağustos’a kadar devam etmesi bekleniyor.

AB vatandaşları ve üye ülkelerde sürekli oturuma sahip olan kişiler için ise istisnalar tanınıyor. 

AB'nin güvenli ülke kriterleri

AB Konseyi’nin kararına göre, bir ülkenin güvenli ülke olarak sınıflandırılması için bazı kriterlerin karşılanması gerekiyor.

Buna göre AB, ilgili ülkede salgının kontrol altına alınmasına dönük önlemlerini mercek altına alırken ekonomik ve sosyal durumu, sağlık sisteminin yeterli olup olmadığını değerlendirmek zorunda. 

Ayrıca vaka sayıları ile ilgili yaşanan seyir, kararda belirleyici öneme sahip. AB'nin bir ülkeye seyahate yeşil ışık yakabilmesi için, 100 bin nüfus başına son 14 günde görülen yeni vaka sayısının, AB ortalamasına yakın ya da daha az olması gerekiyor. Ayrıca ilgili ülkedeki son iki haftadaki veriler, önceki iki hafta ile kıyaslanıyor, vaka sayılarında artış olup olmadığına bakılıyor. 

DW/ DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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