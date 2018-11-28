Türkiye üzerinden AB'ye geçişlerde artış

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Türkiye üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen sığınmacıların sayısı 2018’de bir önceki yıla oranla yüzde 22 artış gösterdi.

Gazetenin Avrupa Birliği'nin gizli bir raporuna dayandırdığı habere göre, çoğunluğu Türkiye, Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşlarından oluşan 50 bin 789 kişi, 2018 yılında Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine geçti. Bu rakam bir önceki yıl 41 bin 720'ydi.

Habere göre, sığınmacıların 47 bin 939'u Türkiye'den Yunanistan'a geçti. Bunların 15 bin 798'i geçişi karadan gerçekleştirdi. Sığınmacıların AB'ye giriş yaptığı diğer ülkeler ise İtalya, Bulgaristan ve Kıbrıs oldu.

İnsan kaçakçılarının rolü

Avrupa Polis Teşkilatı Europol bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezi'nin (EMSC) tahminlerine göre söz konusu geçişlerin yüzde 90'ı insan kaçakçılarının organizasyonuyla gerçekleşiyor.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma uyarınca, Türkiye'den Yunanistan'a giden sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, Türkiye'ye geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli sığınmacı almayı kabul etmişti.

Anlaşma sayesinde Yunanistan'a gelen sığınmacı sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Avrupa Birliği anlaşma gereğince, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için harcanmak üzere Türkiye'ye üç milyar euro maddi destek sağladı.

dpa,AFP/ET,BW

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