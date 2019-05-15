Türk Tabipler Birliği'nden hapis cezalarına tepki

Türk Tabipler Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı açıklamaları nedeniyle hapis vezası verilmesini protesto etti. TTB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tabip odası başkanları ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin, Salı günü düzenledikleri basın açıklamasının ardından, Adalet Bakanlığı'na giderek, mahkeme sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kaygıları içeren bir dilekçe verdiği kaydedildi.

Basın açıklamasını okuyan TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" ve '1 Eylül Dünya Barış Günü' açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez" dedi.

TTB Merkez Konseyi üyelerine yönelik yargılama süreci hakkında bilgi veren Ali Çerkezoğlu, 3 Mayıs 2019 tarihinde Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarının doktorlar başta olmak üzere tüm kamuoyunun vicdanını yaraladığını, adalet duygusunu zedelediğini ve hukuka olan inancının temelden sarsıldığını söyledi. Çerkezoğlu, "On binlerce hekimin oyuyla seçilmiş Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin savaş karşıtı ve barış yanlısı açıklamaları nedeniyle hapisle cezalandırılması, darbeler dâhil ülkemizin hiçbir döneminde karşılaşılmamış bir utanç tablosudur" diye konuştu.

Çerkezoğlu TTB yöneticileri olarak bu durumu dünya hekim kamuoyuna, Dünya Tabipler Birliği’ne, ulusal tabip birliklerine ve diğer hekim örgütlerine açıklayamadıklarını söyleyerek, "Ülkemizde de başta meslektaşlarımız olmak üzere 82 milyon yurttaşımızdan tek bir kişinin bile bu hukuksuzluğa alışmasını ve bu demokrasi dışı keyfiliği kabullenmesini istemiyoruz" dedi.

TTB yöneticileri açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı'na giderek "adaletsiz ve taraflı bir yargı sistemi ile sağlıkta şiddetin engellenemeyeceği, toplumsal barışın sağlanamayacağı, iyi ve onurluk hekimlik yapılamayacağını" belirten bir dilekçeyi, Adalet Bakanlığı görevlilerine teslim etti.

Davada karar çıkmıştı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi'nin 11 üyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" şeklinde yaptıkları açıklama nedeniyle açılan davada karar 3 Mayıs 2019 tarihinde çıkmıştı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Sanık Hande Arpat ise toplam 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW / HT, GA

©Deutsche Welle Türkçe