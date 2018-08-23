Türk ordusu Fırat'ın doğusunu vurdu

Türk ordusunun Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG hedeflerini vurduğu bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki en büyük Kürt yerleşimlerinden Kobani yakınlarındaki Zor Mağar bölgesi hedef alındı.

Türkiye sınırına hakim yükseltilerin bulunduğu bölgede YPG'nin siper ve mevzi inşa ettiği ediliyor. Bölgeye yönelik bombardımanın obüs bataryalarıyla yapıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce Menbiç çevresinde YPG'nin faaliyetleriyle ilgili uyarıda bulunmuştu. Ankara, Suriye'de faaliyet göstere YPG örgütünü PKK'nın uzantısı olduğu için terör örgütü olarak görüyor.

YPG ise IŞİD mücadele için oluşturulan ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) ana omurgasını oluşturuyor. ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye uzun süredir verdiği askeri destek, Ankara-Washington ilişkilerinin gerilmesine neden olan konulardan biri. Ankara, kendi sınırında YPG'nin varlığını kabul etmeyeceğini savunuyor. Amerikan ordusunun YPG kontrolündeki bölgelerde hava üsleri ve karakolları bulunuyor.

Bu yılın başında Afrin'e kapsamlı bir kara harekatı düzenleyen Türk ordusu, kentin kontrolünü YPG'den almıştı.

Suriye'nin geleceği ile ilgili olarak Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da dün bir zirve düzenlenmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğini yaptığı zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılmıştı.

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