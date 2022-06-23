Türk jetindeki kokainin Brezilyalı tedarikçisi yakalandı

Brezilya'da 1,3 ton kokainle yakalanan Türk jetindeki uyuşturucunun tedarikçisi olduğu düşünülen Sérgio Roberto de Carvalho yakalandı. "Brezilyalı Escobar" denilen Carvalho'nun adı Türkiye'de DW Türkçe ile duyulmuştu.

Brezilya'nın Pablo Escobar'ı olarak anılan, dünyanın en büyük kokain kaçakçılarından biri olan eski jandarma Sérgio Roberto de Carvalho, uzun süren bir operasyon sonucu 21 Haziran'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yakalandı. Operasyonun Interpol ve Macar polisi işbirliğiyle yapıldığı belirtildi.

Macar polisi, Brezilya vatandaşı olan 63 yaşındaki Carvalho'nun 2017'den beri Brezilya'dan Almanya, Belçika, İspanya, İtalya ve Fransa'daki limanlara en az 45 ton kokain taşıyan bir uyuşturucu kartelini yönettiğini bildirdi. Carvalho'nun son yıllarda 10'dan fazla farklı kimlik kullanmasının soruşturmayı zorlaştırdığını ifade eden yetkililer, tutuklunun parmak izi uyuşsa da Carvalho olduğunu inkâr ettiğini ancak mahkeme kararıyla Brezilya'ya gönderilmesinin beklendiğini ifade etti.

Adı ACM Air ile duyuldu

Brezilyalı Escobar, Sérgio Roberto de Carvalho'nun adı Türkiye'de DW Türkçe'nin yaptığı araştırma ile duyuldu. İş insanı Ethem Sancak ile yakınlığı ile tanınan Şeyhmus Özkan'ın sahibi olduğu ACM Air şirketine bağlı TC-GVA kuyruk kodlu özel Türk jeti, 4 Ağustos 2021'de Brezilya'nın kuzeyinde bulunan Fortaleza Havalimanı'nda 1,3 ton kokainle yakalanmıştı. Operasyonun ardından başlatılan soruşturmalar hem Brezilya'da hem de Türkiye'de sürüyor.

Kokaini taşıyan uçaktaki tek yolcu olan Angel Gonzalez Valdez hastalığından dolayı gözaltında yaşamını yitirirken uçağın Türk pilotu Veli D. ve ACM Air'in sahibi Şeyhmus Özkan Türkiye'de tutuklandı.

Uçağın yakalanmasının ardından açıklama yapan Brezilya Federal Polisi, uyuşturucu operasyonunun arkasında Carvalho'nun olduğu tezi üzerinde durduklarını belirtmişti. DW Türkçe'ye konuşan kaynaklar da kokainin tedarikçisinin "Brezilyalı Escobar" olduğunu ve Carvalho ile ilişkili olan üç yolcunun uçağa binmekten son anda vazgeçtiğini öne sürmüştü.

Şeyhmus Özkan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iş insanı Ethem Sancak ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı Fotoğraf: privat

Brezilyalı Escobar yıllardır aranıyordu

2018 yılında Surinam üzerinden İspanya'ya kokain soktuğu için tutuklanan Carvalho, kefaretle serbest kalmış, sonrasında da resmi olarak öldüğünü ve bedeninin yakıldığını gösteren bir belge ile davanın kapanmasını sağlayıp izini kaybettirmişti.

Brezilya haber sitesi UOL'in yaptığı araştırmaya göre Güney Amerika'dan Afrika, Avrupa ve Asya'ya uzanan bir kaçakçılığı ağını besleyen Carvalho'nun finans merkezinin Dubai olduğu ve üç kıtaya sattığı kokain üzerinden kazandığı yüz milyonlarca euroyu Dubai'daki firmaları üzerinden akladığı iddia ediliyor. Güvenlik güçleri, İspanya'da izini kaybettirdikten sonra Carvalho'nun bir dönem, Portekiz, Ukrayna ve Dubai'de yaşamış olabileceğini düşünüyor.

Macar yetkililer, yakalandığında üzerinden sahte Meksika pasaportu çıkan Carvalho'nun Brezilya, Portekiz ve muhtemelen başka ülkelerde hava taksi de denilen jet kiralama firmalarını satın aldığını ve bu jetleri kokain taşımak için kullandığını bildirdi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre yıllardır süren operasyonlar boyunca Carvalho'nun ağına ait olduğu düşünülen Brezilya, Portekiz ve İspanya'da toplam 167 ev, 37 uçak, 70 araç ve milyonlarca euro değerinde nakit paraya da el konuldu.

Türkiye ile bağlantısı var mı?

DW Türkçe'ye konuşan bir kaynağa göre de "Brezilyalı Escobar" kazandığı milyarlarca doları aklamak için Brezilya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri üzerinden farklı yöntemlere başvuruyordu. Buna göre Major Carvalho, pandemi döneminde Çin'den aldığı yüz milyonlarca dolarlık sağlık malzemesini başta Brezilya olmak üzere farklı ülkelere satıp parasını aklamaya çalıştı. Carvalho'nun kullandığı bu şirketlerden bazıları, Dubai merkezli PTW General Trading LLC, Brezilya merkezli Excelsior, Portekiz'deki Sky F8 ve Notavelabadia Unipessoal LDA olarak sıralandı. Aynı kaynak Major Carvalho'nun, Türkiye'de pek çok sektörde faaliyet gösteren, kamuoyunca bilinen bir iş insanıyla kara para aklamak için iş yaptığını da öne sürdü.

Turgut Özal zamanında alınan ve bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti liderlerini taşıyan ACM Air şirketine bağlı jete ise Brezilya polisi el koymuştu. Şimdilerde Brezilya Federal Polis birimi tarafından kullanılıyor.

Brezilya'ya gönderildikten sonra yapılacak sorgulamalarda Carvalho'nun Türkiye'deki ağının detaylarını açıklayıp açıklamayacağı ve bu bilgileri Türkiye'deki yetkililer ile paylaşılıp paylaşılmayacağını zaman gösterecek.