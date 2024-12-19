TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yapıldı. Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı için belirleyeceği asgari ücreti kararlaştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Beklentilerin aksine asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakamın dile getirilmediği toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında asgari ücret rakamının 29 bin 583 TL olmasını talep ettiklerini belirtti.

Saat 16.00'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılan basın toplantısında konuşan Atalay, "Asgari ücret tespit komisyonuna önerimiz asgari ücretin yüzde 45, enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29 bin 583 TL olmaktadır" ifadelerini kulandı.

Atalay, komisyonda rakamın açıklanmasını umut ettiklerini belirterek, "Şu anda Sayın Mehmet Şimşek diyor ki 'Ülke iyiye gidiyor.’ Madem iyiye gidiyorsa asgari ücret, geçim ücreti oldu. İşçi ve onun ailesini nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın da bundan hepimiz mutlu olalım. Arkadaşlarımız zarfa yazdılar, imza attılar. Bize veriyorlar zarfı ama bununla ilgili başkanlık kurulunun tamamının kanaatini aldık. Tamamı ne söylüyor ne istiyor, hepsini yazdık. Alım gücü emeklinin de düştü, asgari ücretlinin de düştü, kamu işçisinin de düştü" dedi.

Komisyon toplantılarına katılan 4 asgari ücretlinin imzaladığı asgari ücret talebinin bulunduğu zarfı açarak okuyan Atalay, "Türk-İş Başkanlar Kurulu olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna önerimiz asgari ücretin yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29 bin 583 TL olmaktadır. Enflasyon üzerine refah parayı eklenmeden yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ile sendikaların temsilcileri ilk toplantıda görülüyor. (Arşiv) Fotoğraf: DHA

Atalay, sorular üzerine, "Bugüne kadar işverenden ve hükümetten teklif bekledik. Baktık olmuyor, toplandık, oturduk ve 'biz açıklamamız gerekiyor' dedik. Zarfı verdiler ben de size açıkladım. Bir sonraki toplantının tarihini bilmiyorum ama rakam bu. Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse imza atmayız” diye konuştu.

Komisyonda yer alan işçilerden basın çalışanı Sezer Özseven, "3 haftadır Asgari Ücret Tespit Komisyonunda masada rakamların olmasını bekliyoruz; ama masada kurabiyeler var, sular, çay bardakları var. Bir türlü rakam gelmedi masaya. Bugün de rakam talep ettik. Türkiye'deki belli kesimler o masalara gelen kurabiyeleri yemeye tenezzül etmezken, belli kesimler de o kurabiyeleri yalnızca bu gibi toplantı masalarında görebiliyorlar. Biz bunun olmamasını istiyoruz. Asgari ücretin yaşanabilir bir ücret olmasını, Türkiye'deki geniş kesimlerin yani 9-10 milyon vatandaşın yaşanabilir bir ücretle çalışmasını istiyoruz. Tamamen asgari ücreti işçilerin bellediği bir ücret oldu bu. Burada da bu ücret bizim minimum, en düşük belirleme ücretimizdir. Bu ücretin altı da yaşam koşullarını çok zorlaştıracaktır" dedi

Asgari ücret zammı için sendikalar ne diyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 10 Aralık, ikinci toplantısı da 16 Aralık'ta düzenlenmişti.

İkinci toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümete üçüncü toplantı öncesinde bir rakam açıklaması çağrısında bulunmuştu. Ağar, "Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. O ücreti de hükümetin ve işverenlerin söylemesini istiyoruz" demişti.

Asgari ücreti belirlemekle görevli komisyon, işçi, işveren ve hükümet cephesinden beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.

Ocak 2024'ten itibaren geçerli olan net asgari ücret 17.002 TL Fotoğraf: DHA

İşverenin asgari ücret önerisi ne?

Komisyonda işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret artışı için yüzde 25-30 aralığında bir teklif sunmayı planlıyor.

Buna göre TİSK net asgari ücret için 21 bin 250 TL ile 22 bin 100 TL arasında değişen bir teklif önerecek.

Ocak 2024'ten itibaren geçerli olan net asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmişti.

Yürürlükteki asgari ücreti tutarı Nisan ayından beri açlık sınırının altına düştü, yıl içinde bir enflasyon düzeltmesi de yapılmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon Kasım itibariyle yüzde 47'nin üzerinde bulunuyor. Bu da asgari ücretin 11 ayda yüzde 47 eridiği anlamına geliyor. Sene sonu enflasyon beklentisi de son tahminlere göre yüzde 45 civarında. Yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar ise 21-24 bin dolayında değişiyor. Bu rakamlar için en az yüzde 25 en fazla yüzde 41 zam yapılması gerekiyor.

DHA,ANKA,DW/BÖ,HS,TY,JD

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