Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ağustos 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ağustos'ta dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 926 lira 72 kuruş oldu.

Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) ağustos ayında 9 bin 533 lira 28 kuruş, bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 3 bin 572 lira 79 kuruş olarak kaydedildi.

Asgari ücret açlık sınırının altında

Araştırmada, halen yürürlükte olan aylık net 2 bin 825 lira 90 kuruş asgari ücretin yine açlık sınırının altında kaldığı ortaya çıktı. Ayrıca asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3 bin 573 lira arasındaki fark bu ay itibariyle 747 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Başta gıda maddeleri olmak üzere, zorunlu harcamalara yönelik mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını doğrudan etkilemektedir. Enflasyondaki gelişmeler özellikle ücret/maaş gelirlerindeki artışların da temel gerekçesi olmaktadır. Uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların önceliği 'insana yakışır yaşam şartları' sağlamak, bu yolla adaletsizliği ortadan kaldırarak refahı daha geniş kesimlere yaygınlaştırmaktır. Türk-İş tarafından 34 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan, bu alanda öncü ve diğer çalışmalara örnek olan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırması, ücretli çalışanların 'geçim şartlarını' ortaya koyan önemli bir çalışma olmaya devam etmektedir. Çoğu zaman ücret geliri seviyesi ile yapılması zorunlu harcama tutarı arasındaki fark, çalışanların içinde bulunduğu geçim şartlarını açıkça ortaya koymaktadır.”

Mutfak masraflarında büyük artış

Türk-İş araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 23 lira, yıl başına göre 337 lira ve geçen yıla göre 543 lira arttı. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 76 lira, sekiz aylık 1097 lira ve yıllık 1769 lira tutarında yükseldi.

Türk-İş’in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişim ise Ağustos 2021 itibariyle şu şekilde gelişti:

“Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,80 oranında artış gösterdi. Yılın ilk sekiz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 13,0 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 22,78 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,06 olarak hesaplandı.”

ANKA/TY,DA

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