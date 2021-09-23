Türk askerlerinin yakılma videosunu çeken IŞİD'li serbest

IŞİD'in "medya bakanlığı" olarak adlandırılan yapılanmasında çalışan ve iki Türk askerinin yakılma görüntülerini çekip servis eden Ömer Y.'in İstanbul'da yargılandığı mahkeme tarafından, 16 Nisan 2020 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre Yetek, 2018 yılında Ankara Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Ömer Y. hakkındaki soruşturma dosyası, "yetkisizlik" kararı ile İstanbul'a gönderildi. IŞİD'li sanık hakkındaki yargılama İstanbul'da sürerken 16 Nisan 2020 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ömer Y.'nin şu an nerede olduğu bilinmiyor.

10 Ekim katliamı davasında dinlenecekti

IŞİD militanı Ömer Y., 2018 yılında Ankara'da yakalanmıştı. IŞİD'in öldürdüğü Türk askerlerinin yakılma anının görüntülerini çektiren ve servis eden sanığın ifadesi, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'na ilişkin yargılama dosyasına da girmişti. Ömer Y. 24 Kasım 2021 tarihinde 10 Ekim katliamına ilişkin firari sanıklar yönünden devam eden dosya kapsamında da tanık olarak dinlenecekti.

Mahkemede yaptığı itiraflar

Ömer Y. 2018 yılında alınan ifadesinde IŞİD'in askeri yapılanmasını anlatmıştı. Sanık ifadesinde, "20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim Ankara Tren Garı ile 20 Ağustos Gaziantep düğün saldırıları emrini Ebu Zeynep Halebi verdi. Türkiye'deki saldırıları organize eden Abullatif Efe kod isimli Yunus Durmaz’ın IŞİD'in dış istihbarat birimi çalışanıydı. IŞİD'in Muğla’nın Bodrum, İzmir’in Çeşme ve Aydın'ın Didim ilçelerine yönelik saldırı planı yapıyordu. Organize suç örgütü yöneticiliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker ve bir milletvekiline IŞİD suikast düzenleyecekti. IŞİD'e katılan Türkler 'Fursanül Hilafe Ketibesi'ne giriyordu. Ketibe'nin başında Gaziantepli Cengiz Dayan vardı" iddialarını gündeme getirmişti.

ANKA / HS,ET

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