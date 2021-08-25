 Türk askeri Afganistan′dan çekiliyor | Türkiye | DW | 25.08.2021

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Türkiye

Türk askeri Afganistan'dan çekiliyor

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afganistan’daki varlığı ile ilgili olarak; “Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yapmaktadır.

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği ‘Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir’ sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur."

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Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması planlanıyor. Kabil Havalimanı’nın güvenlik ve işletilmesiyle ilgili görüşmeler ise sürüyor. Peki Türk askeri Kabil’de kalacak mı?

Taliban, Afganistan'da Türkiye dahil hiçbir yabancı güce izin vermeyeceklerini yineledi. Erdoğan, "Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok, bunun için anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum" demişti. 

Afganistan'da Taliban güçleri ülkenin kuzeye açılan kapısı Kunduz'u da ele geçirdi. Diplomatik gözlemcilere göre Taliban ilerledikçe Kabil Havalimanı'nın güvenliğini korumaya hazırlanan Türk askeri için risk de büyüyor.

Esad'la görüşmeyen Ankara, Taliban yönetimini resmen tanıyacak mı? Ankara'nın Taliban'la teması nasıl olmalı? Türk askerleri Kabil'de kalacak mı? Ankara'daki muhtemel Afganistan senaryolarını uzmanlar değerlendirdi.

"1129 Sivil vatandaşın tahliyesi yapıldı"

Hamid Karzai Havaalanı’nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile birlikte müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askerî uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır.

Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" denildi.

ANKA/TY

© Deutsche Welle Türkçe

 