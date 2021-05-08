Türk Alman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Erdoğan'a soruşturma

Türk Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Fikir hürriyeti başkasına, özellikle de hükümete ve onun mensuplarına hakaret etme yetkisi vermez. Fikir hürriyetini bu kapsamda değerlendirdiği anlaşılan şahsa karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Prof. Dr. Murat Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Politikalar değişebilir tabii ki ama "kiralık fikirliler" artık Sisi'ye "darbeci" değil, "güçlü, saygın lider", S.A. Kralı'na "katil" değil "dost" deme; ölümüne savunduklarını, ölümüne yalanlama modundalar! Bu pişkin sefillerin memlekete de hizmet ettiklerine de hayrı olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan: Üslubumdan dolayı incittiklerim varsa özür dilerim

Erdoğan soruşturma başlatılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Doğrudan ülkedeki makul tartışma ortamını engelleyen trolleri eleştiren tweet paylaşımının hiçbir siyasetçiyi ve dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı, hükümeti hedef almadığı halde bir anda çarpıtılarak iftiraya ve linçe dönüştürüldü. Yani eleştirdiklerim, görevlerini yapıp konuyu çarpıttı ve bu sefer de beni hedef yaptı" dedi. Erdoğan, siyasette, özellikle de dış politikada hiçbir konunun tek seçeneği olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Döneme, hedeflerinize ve kapasitenize göre politika belirlersiniz, sonra da koşullara göre değiştirebilirsiniz. Bugünlerde yapılan Mısır ve Suudi Arabistan açılımını da bu bağlamda bırakın eleştirmeyi, gayet doğru buluyorum. Söylemek istediğim trol takımının her politikayı tartışılmasına izin vermeden alkışlayıp, kararı eleştirenleri hain ilan etmesi, böylece makul olanı bulmamıza engel olmasıydı. Ülkenin makul tartışma ortamından uzaklaştırılması, ülkemizin kapasitesine de yöneticilerin gayretlerine de haksızlık. Daha iyisini ancak hep birlikte bulabiliriz. Benim normalde kullandığım üslubumun biraz dışında ve hatta maksadını da aşan şekilde mesaj sert olsa da mesajın hedefi açıktı. Ama mesajımın muhatabının siyasetçiler de devlet de olmadığı, özel bir gözlükle bakmayan herkes tarafından görülür. Üslubumdan dolayı incittiklerim varsa özür dilerim. Kötü niyetlileri kendileri ile baş başa bırakıyorum."

Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ardından bazı medya organlarında eleştirel haberler yer almıştı.

Türk Alman Üniversitesi'nin soruşturma başlatması sosyal medyada tepkilere neden oldu. #FikirÖzgürlüğüİstiyoruz, #YanındayızMuratErdoğan #WirStehenanIhrerSeiteMuratErdogan etiketleriyle Prof. Dr. Murat Erdoğan'la dayanışma mesajları yayınlandı.

Prof. Dr. Murat Erdoğan uzun yıllar göç, mülteciler, yurtıdışındaki Türkiye kökenliler, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili çalışmaları ile tanınıyor.

DW / HT,BÖ

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