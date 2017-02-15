 Türeci ve Şahin′e prestijli tıp ödülü | Almanya | DW | 21.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Türeci ve Şahin'e prestijli tıp ödülü

Almanya'da mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'nın prestijli tıp ödüllerinden Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü'ne layık görüldü.

Deutschland I Biontech-Gründer Türeci und Sahin erhalten Bundesverdienstkreuz

Alman biyoteknoloji şirketi Biontech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, BioNTech'te çalışmalarını sürdüren Prof. Katalin Kariko ile birlikte mesajcı RNA (mrNA) teknolojisinin geliştirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı Almanya'nın önde gelen tıp ödüllerinden 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü'ne layık görüldü.

Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü'ne layık görüldü" ifadesine yer verildi.

Araştırmacıların "tıbbın bazı alanlarında köklü bir paradigma değişikliğine yol açması muhtemel ibir teknoloji platformu oluşturduğu" belirtilen açıklamada, "Üç ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için haberci RNA'nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor" denildi.

Özlem Türeci ile Dr. Uğur Şahin dünyanın ilk mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştirerek Pfizer ortaklığında birçok ülkenin kullanımına sunmuştu.

Toplam 120 bin euro tutarındaki ödülün gelecek yıl 14 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilmesi planlanıyor. Almanya'nın en prestijli tıp ödüllerinden kabul edilen Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter'in sahipleri arasında daha sonra Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülen isimler de bulunuyor.

AFP,dpa/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BioNTech/Pfizer'den 5-11 yaş araştırması

BioNTech/Pfizer, yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşının okul çağındaki çocuklarda da yüksek koruma sağladığını bildirdi.  

Gelecek Ödülü'nün favorisi BioNTech

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu BioNTech şirketi, koronavirüse karşı ürettiği ilk mRNA bazlı aşıyla Almanya'nın en önemli Gelecek Ödülü'ne aday gösterildi.  

Alman ekonomisine BioNTech desteği

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, bu yıl Alman ekonomisinin büyümesine yüzde 0,5 katkı sağlamasının beklendiği açıklandı. Bunun bir şirketin Alman ekonomisine katkısının nadir örneği olduğu belirtildi.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

mRNA aşıları (Moderna, Biontech) genetik yapımızı değiştirebilir mi?  

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Türeci ve Şahin'e prestijli tıp ödülü

Almanya'da mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'nın prestijli tıp ödüllerinden Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü'ne layık görüldü.    

Kılıçdaroğlu'nun çözüm açıklaması Kürt seçmenden oy alma taktiği mi?

Almanya'da seçimler: Adaylar nefret söyleminin hedefinde

Freedom House: Türkiye internette özgür değil

Doğu Sisam Belediye Başkanı: Türkiye'den yeni bir göç dalgasından endişeliyiz

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Berlin'de göçmen kökenli gençler

Almanya seçimleri: Göçmen kökenliler hangi partiye oy veriyor?

Almanya'daki genel seçimlerde aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon 400 bin göçmen kökenli oy kullanacak. Göçmen kökenli seçmenler hakkında neler biliniyor?  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  