Tüketici güveninde azalma devam ediyor

Türkiye'de tüketici güven endeksinde azalma Eylül ayında da sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından yapılan tüketici eğilim anketi sonuçları dikkate alınarak hazırlanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalarak 55,8 olarak kaydedildi. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında 58,3 olarak belirlenmişti.

TÜİK verilerine göre, bir yıllık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksinde de düşüş kaydedildi. Ağustos ayında 77,8 olan endeks Eylül'de yüzde 4,9 azalarak 74 oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi de bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalarak 71 oldu.

Gelecek 12 aya ilişkin işsiz sayısı beklentisinde de yüzde 5,1 azalma yaşanarak, endeks 55,3 olarak kaydedildi.

Mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğu endeksi bir ayda 60,8'den 55,9'a gerilerken gelecek 12 aya yönelik tasarruf etme ihtimali endeksi 22,7'den 22,8'e yükseldi.

TÜİK’in açıklamasına göre, Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmelerinin yanı sıra gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi hedefleniyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 4 bin 884 haneyi kapsayan ankete katılan kişiler tesadüfi olarak seçiliyor.

Azalma geçen yıl başladı

TÜİK verilerine göre, bu yıl içinde tüketici endeksinin en düşük olduğu ay Mayıs oldu. Mayıs ayında tüketici endeksi 55,3 olarak kaydedilmişti. Tüketici güven endeksinin 2019 içinde en yüksek kaydedildiği ay ise 63,5 ile Nisan olmuştu.

2018 yılının başında 72 olan tüketici güven endeksi, geçen yıl Ağustos ayında ABD ile yaşanan papaz Brunson krizi sonrasında Türk Lirası’nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi ile önemli düşüş yaşamıştı. 2018 Temmuz ayında 72,7 olan endeks Ağustos ayında bir önceki aya göre 6,2'lik azalmayla 68,2’ye gerilemişti. Endeks o dönemden bu yana bir daha 70 seviyesine ulaşamadı.

DW/JD,BK

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