 TÜİK verileri: Her dört gençten biri işsiz | TÜRKİYE | DW | 11.05.2020

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TÜRKİYE

TÜİK verileri: Her dört gençten biri işsiz

Türkiye genelinde Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 13,6, genç nüfusta ise bu oran yüzde 24,4 olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla 1,7 puan azalarak, yüzde 43,1 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Şubat 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 502 bin azalarak, 4 milyon 228 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise 1,1 puan düşerek, yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı bu yılın Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 602 bin azalarak, 26 milyon 753 bin olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla 1,7 puan azalarak, yüzde 43,1 oldu.

Bu dönemde tarım, inşaat ve hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısının azaldığı, sanayi sektöründe çalışanların sayısının ise arttığı belirtildi. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 102 bin azalarak, 30 milyon 982 bin olarak kaydedildi. İşgücüne katılım oranı ise 2,6 puan azalarak, yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusun yüzde 24,4'ü işsiz

TÜİK'in Şubat ayı verilerinde 15-24 grubunu kapsayan genç nüfusa ilişkin istatistikler de yer aldı. Buna göre, genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak, yüzde 24,4 olarak tespit edildi.

Bu grupta istihdam oranı ise 2,5 puan azalarak, yüzde 29,9 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puan azalarak, yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla yüzde 26,7 olarak kaydedildi.

DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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