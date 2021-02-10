 TÜİK işsizlik verisinde revizyona gidiyor | EKONOMİ | DW | 22.02.2021

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EKONOMİ

TÜİK işsizlik verisinde revizyona gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işgücü verilerinde revizyona gideceğini açıkladı. Revizyonun “işsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli olmaması gibi" gelişmeler nedeniyle yapılacağı belirtildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sıklıkla eleştiriye uğrayan işgücü verilerinde revizyona gideceğini açıkladı.

TÜİK web sitesinde yer alan açıklamada işgücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştirme nedenleri arasında "çalışma türleri ve işgücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları, işsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli olmaması gibi bir dizi gelişmeler” sıralandı.

Veriler aylık yayımlanacak

Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçların yayımlanmaya başlanacağı belirtilerek "Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecektir. Aylık haber bültenleri ile özet temel işgücü göstergeleri kamuoyu ile paylaşılacak olup çeyreklik ve yıllık bültenlerde ise mevcutta paylaşılan detay korunacaktır. HİA (Hanehalkı İşgücü Araştırması) sonuçlarının, yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serileri hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

ILO ve AB standardları

TÜİK Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından işgücü piyasasının yapısında zaman içinde meydana gelen değişimlerin daha iyi ölçülebilmesi için güncel göstergelere ve tanımlara duyulan ihtiyaç nedeniyle yapılan çalışmalara atıfta bulundu ve bu kapsamda ILO'nun 2013 yılında istihdam ve işsizliğin ölçümüne ilişkin yeni “tanım” ve “standartlar” belirlediğini belirtti.

Bu değişikliklerin tüm ülkeler tarafından araştırmalarına yansıtılmasının beklendiğini belirten TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteni ile birlikte AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak, belirlenen tanımları kullanmaya başlayacağını duyurdu.

İşsizlik de istihdam da azalıyor

TÜİK işsizlik oranının Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişi, istihdam oranı da 2,7 puanlık azalış ile yüzde 42,9 olmuştu.

Ancak iş aramayı bırakanlar da dahil edildiğinde geniş tanımlı işsizliğin yüzde 30’lar seviyesine çıktığı tahmin ediliyor. 

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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