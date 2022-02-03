TÜİK: Enflasyon Ocak ayında yüzde 48,69

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık ve yıllık enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yıllık yüzde 48,69, aylık (Ocak) bazda da yüzde 11,10 artış kaydedildi. TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre ise, Aralık ayında artış yüzde 13,58, yıllık artış da yüzde 36,08 olmuştu.

Yıllık bazda en yüksek artış ulaştırmada

TÜİK verilerine göre 2021 yılının Ocak ayına göre fiyat artışının en yüksek olduğu grup, yüzde 68,89 ile ulaştırma oldu. Yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile de ev eşyası grupları, ulaştırmadan sonra en yüksek değişim gösteren gruplar olarak kayda geçti.

Yıllık bazda en düşük artış ise yüzde 10,76 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Enflasyonun ortalamanın altında olduğu diğer gruplar ise yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.

Aylık artışta birinci sıra alkollü içecekler ve tütünde

2022 yılı Ocak ayında ise artışın en yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut ve yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

Ocak ayında giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,24 düşüş gösterirken, en az artış yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarında kayıtlara geçti.

Bu arada ekonomi uzmanları ile akademisyenlerden oluşan ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) da, kendi çalışmaları ile hesapladığı Ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 15.52 artarken, son bir yıllık artış yüzde 114,87 olarak gerçekleşti.

Nureddin Nebati: Enflasyon Nisan'da zirve yapacak

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Japon Haber ajansı Nikkei'ye verdiği röportajda, Türkiye'de enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını ancak bunun yüzde 50 seviyesini aşmayacağını ifade etti. Bakan Nebati daha önce yaptığı bir açıklamada enflasyonun Ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini dile getirmişti.

Enflasyonun sadece Türkiye'nin değil dünyadaki pek çok ülkenin sorunu olduğunu belirten Nebati, "Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz.

Nureddin Nebati

Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralık ayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Türk lirasında daha fazla değer kaybı beklemiyor

Röportajında Türk Lirası'nın durumuna da değinen Nebati, Lira'da daha fazla değer kaybı yaşanmasını beklemediklerini, göreve başladığı tarihteki döviz kurları ile yıl sonundaki döviz kurları arasında da dengesizlik olmayacağını dile getirdi.

2021 yılındaki ekonomik büyümenin yüzde 10-11 civarında gerçekleşerek, orta vadeli ekonomi programı hedeflerinin üstünde geldiğini ifade eden Bakan Nebati, 2022 yılında büyümenin orta vadeli ekonomi programı hedefleriyle uyum içinde yaklaşık yüzde 5 civarında olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

DW / ET,HT

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