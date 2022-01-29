TÜİK Başkanı Dinçer görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, görevinden alındı. Yerine Erhan Çetinkaya getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in bu görevine son verildi. TÜİK Başkanlığı’na Erhan Çetinkaya getirildi. TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

Dinçer görevde 1 yılını doldurmadı

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştı.

TÜİK web sitesine göre Dinçer'den önce Başkanlık görevini yapan Muhammed Cahit Şirin Mayıs 2020-Şubat 2021 arası görev yaptı. Şirin'den önce görev yapan Yinal Yağan ise Nisan 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında Başkanlık yaptı.

TÜİK son yıllarda sıklıkla enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığına dair tartışmalarla gündeme geliyor.

ANKA, DW / SSB, EC

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