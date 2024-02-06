TÜİK'e göre deprem bölgesinde 308 bin kişi göç etti

TÜİK, 6 Şubat depremlerinni ardından felaket bölgesinden 308 bin kişinin göç ettiğini duyurdu. Hatay, 141 bin kişi ile en fazla göç veren il oldu.

TÜİK'in açıkladığı 2023 yılı nüfus istatistikleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kentin 6'sında kayıtlı nüfusun düştüğünü ortaya koydu. En fazla göç veren kent, 141 bin kişiyle Hatay oldu.

50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat tarihli depremlerin etkilediği 11 kentin 6'sında nüfusun azaldığı tespit edildi. TÜİK'in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve Osmaniye'de kayıtlı nüfusu düştü. 6 kentte toplam 307 bin 814 kişi adresini başka kentlere taşıdı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi olduğunu duyurdu. Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, bu oran 2023 yılında binde 1,1 oldu.

Deprem bölgesinde durum ne?

Peki, 6 Şubat 2023 tarihinde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesindeki 11 kentin nüfusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre nasıl bir değişim yaşandı? DW Türkçe, TÜİK'in açıkladığı istatistiklerden, 2022 ve 2023 yıllarında deprem bölgesinin nüfusunda yaşanan değişime mercek tuttu. Buna göre, depremden en fazla etkilenen 6 kentin nüfusu toplam 307 bin 818 kişi azaldı. Bu sayı içerisinde adreslerini başka kentlere taşıyanların yanı sıra depremde hayatını kaybeden yaklaşık 50 bin kişi de bulunuyor.

141 bin kişi Hatay'dan ayrıldı

Depremde en fazla can kayıplarının olduğu Hatay'ın "kayıtlı" nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibariyla bir önceki yıla göre düştü. Hatay'da 2022 yılında bir milyon 686 bin 43 kişi yaşarken, bu rakam 6 Şubat depremlerinin etkisiyle 2023'te bir milyon 544 bin 640'a geriledi. Resmi kayıtlarda Hatay'ın nüfusu 141 bin 403 azaldı.

2022'de Hatay'ın nüfus artış hızı binde 9,1'ken, 2023'te bu oran -87,6'ya geriledi. Ancak bazı depremzedelerin başka kentlere gitmesine karşın adreslerini bu illere taşınmamaları nedeniyle Hatay'daki göçün kayıtlara yansıyandan daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Hatay'dan sonra kayıtlarda en fazla göç veren deprem kenti Malatya oldu. 2022'de 812 bin 580 kişinin yaşadığı Malatya'nın nüfusu 2023 yılı sonu itibariyle 742 bin 725'e geriledi. Bu kentten ayrılan kişi sayısı 69 bin 855 oldu. Malatya'nın nüfus artış hızı da 4,8'den eksi 89,9'a geriledi.

Kahramanmaraş'ın da nüfusu azaldı

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta da benzer bir tablo var. 2022 yılında bir milyon 177 bin 436 kişilik nüfusa sahip olan Kahramanmaraş’ın nüfusu 2023 yılında bir milyon 116 bin 618'e geriledi. Aradaki fark 60 bin 818 oldu. 2022 yılında binde 5,2 olan nüfus artış hızı, 2023’te eksi 53 olarak hesaplandı.

Depremde hayatını kaybedenler için Adıyaman'da oluşturulan mezarlık Fotoğraf: Selahattin Sonmez/DVM/abaca/picture alliance

Adıyaman da göç verdi

Adıyaman'ın nüfusu 2022 yılında 635 bin 169 olarak belirlenmişti. Ancak adrese dayalı nüfus kayıt sonuçlarına göre bu kentin nüfusu 2023'te 604 bin 978'e geriledi. Nüfus artış hızı da binde 4,8'den eksi 48,7'ye düştü. Adıyaman'ın bir yılda azalan nüfusu 30 bin 191 kişi oldu.

Adana'nın nüfusunda da bu yıl düşüş kaydedildi. 2022'de 2 milyon 274 bin 106 kayıtlı kişinin yaşadığı Adana'da, 2023 yılında 2 milyon 270 bin 298 kişinin yaşadığı tespit edildi. Nüfus artış hızı ise binde 4,7'den -1,7'ye geriledi. Adana'dan ayrılan kişi sayısı 3 bin 808 oldu.

Depremde kayıplar veren Osmaniye'nin nüfusu 2022'de 559 bin 405 olarak belirlenmişti. Kentin nüfusu 2023'te bin 739 azalarak 557 bin 666'ya düştü. Nüfus artış hızı da binde 11,5'ten -3,1'e geriledi.

5 kentin nüfusu arttı

Buna karşılık depremde etkilenen 11 kent arasında yer alan ve diğerlerine göre daha az hasarla atlatan Diyarbakır, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'ın nüfuslarında artış yaşandı.

Elazığ'ın nüfusu 591 bin 497'den 604 bin 411'e; Diyarbakır'ın 2022'de bir milyon 804 bin 880 olan nüfusu 2023'te bir milyon 818 bin 133'e çıktı. Gaziantep'in ise nüfusu 2 milyon 154 bin 51 olan nüfusu, 2 milyon 164 bin 134'e yükseldi.

Benzer şekilde deprem bölgesinde yer alan Kilis’in nüfusu da 147 bin 919'dan 155 bin 179'a yükseldi. Şanlıurfa'nın nüfusu ise 2 milyon 170 bin 110'dan 2 milyon 213 bin 964'e çıktı. 2022'de 2 milyon 154 bin 51 kişinin yaşadığı Gaziantep'te yaşayanların sayısı geçen yıl 2 milyon 164 bin 134 oldu.

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