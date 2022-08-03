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Fotoğraf: ZDF
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TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79,6

10 dakika önce

TÜİK, Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 79,60 olduğunu açıkladı. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 2,37 olarak duyuruldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 79,60 olarak gerçekleşti. Temmuz'da, aylık bazdaki artış ise yüzde 2,37 oldu.

TÜİK ayrıca, Temmuz itibarıyla son 12 ayın ortalamaları değerlendirildiğinde, tüketici fiyatlarının yüzde 49,65, yurt içi üretici fiyatlarının ise yüzde 97,3 arttığını duyurdu. TÜFE'nin, geçen yılın Aralık ayına göre artışı da yüzde 45,72 olarak açıklandı. 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yine TÜİK'in bildirdiğine göre Aralık 2021'e oranla yüzde 70,04, Temmuz 2021'e oranla ise yüzde 144,61 arttı.

TÜİK, Haziran'da yıllık enflasyonun yüzde 78,6 olduğunu duyurmuştu.

 

DHA,DW / ET,CÖ

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