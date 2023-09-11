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Türkiye: Temmuz'da işsizlik yüzde 0,2 düştü

11 Eylül 2023

TÜİK verilerine göre Temmuz'da işsizlik hafif bir düşüş gösterirken, işgücü 280 bin kişi artarak yaklaşık 35 milyon oldu.

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Türkei Baustelle in Hatay
Fotoğraf: Cem Genco/AA/picture alliance

Türkiye'de Temmuz ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında düşüş göstererek, yüzde 9,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yaşı 15 ve üzeri kişiler arasındaki işsiz sayısı, 2023 yılının Temmuz ayında, bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu.

Tahminlere göre, işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 7,6 oranında iken, kadınlarda ise yüzde 12,9 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,4 olarak seyretti. İstihdam edilenlerin sayısı 2023'ün Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artış göstererek 31 milyon 671 bin kişi oldu. Aynı dönemde istihdam oranı, yüzde 0,5 artarak yüzde 48,4'e yükseldi. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak kaydedildi.

İşgücü 280 bin kişi arttı

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işgücü Temmuz'da bir önceki aya göre 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı ise yüzde 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

TÜİK'in aktardığına göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,5 saat olarak kaydedildi. Söz konusu sayı, bir önceki aya göre 0,2 saat azalışa işaret ediyor.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 18

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus özelinde ise, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 18 olarak kaydedildi. Buna göre söz konusu grupta işsizlik oranı, bir önceki aya göre yüzde 0,3 puan azalmış oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak tahmin edildi.

DW / BÜ,HT

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