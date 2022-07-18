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TÜİK: Tarımda üretici enflasyonu yüzde 148,9

3 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 148,90 arttı.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCi%CC%87k-tar%C4%B1mda-%C3%BCretici-enflasyonu-y%C3%BCzde-1489/a-62506641

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin Haziran 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 arttığını açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,66 oranında azalırken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,98 arttı.

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup yüzde 277,14 ile lifli bitkiler oldu. Onu yüzde 184,99 ile tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 178,45 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 155,83 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler takip etti.

Yıllık artışın en düşük olduğu gruplar ise hayvansal ürünler oldu. Üretici fiyat endeksinde geçen ay yıllık artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 76,42, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağılarında yüzde 70, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünlerde yüzde 64,63 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,82 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 21,74 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 29,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 23,11 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar.

DW / EC, CÖ

 

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