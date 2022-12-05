TÜİK: Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 84,39

TÜİK, Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 2,88 olarak açıkladı. Buna göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. ENAG grubu ise Kasım ayında enflasyonun yüzde 4,24 arttığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yüzde 2,88 oldu. TÜİK, Türkiye'de yıllık bazda enflasyonun yüzde 84,39 olarak tespit edildiğini duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti" denildi.

Ekim ayındaTÜFE yüzde 3,54 artmış, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

Böylece Türkiye'de 1,5 yıldan bu yana ilk kez enflasyonda düşüş meydana geldi. 2021 yılının mayıs ayından bu yana enflasyon aydan aya artarak rekor seviyeye yükselmişti.

Türkiye'de fiyat artışında Türk Lirası'ndaki değer kaybının yanı sıra, enerji ve gıda ürünlerindeki pahalanma da rol oynuyor.

En yüksek fiyat artışı ulaştırmada

TÜİK'in verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Ulaştırmayı yüzde 102,55 ile "gıda ve alkosüz içecekler" grubu izledi. En yüksek fiyat artışının yaşandığı üçüncü grup ise "ev eşyası" oldu.

TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu.

Nebati: Düşüş trendinde girmiş bulunuyoruz

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" dedi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur" ifadelerini kullandı. Nebati, gelecek aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğiliminin "daha keskin" hissedileceğini belirtti.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 170,70

Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG grubu da TÜİK ile aynı gün kendi hesapladıkları Kasım ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. ENAG, Kasım ayında TÜFE'nin yüzde 4,24 arttığını, son 12 aylık artışın ise yüzde 170,70 olduğunu duyurdu.

ENAG'ın verilerine göre, Kasım ayında en yüksek fiyat artışının yaşandığı grup yüzde 15,40 ile giyim ve ayakkabı; bu grubu yüzde 14,26 fiyat artışı ile ev eşyası izliyor.

DW/BÖ, JD