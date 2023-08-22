  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
EkonomiTürkiye

TÜİK: İstihdam endeksi arttı

3 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi yıllık yüzde 3,3 arttı.

https://p.dw.com/p/4VQmU
Kayseri Kapalıçarşısı
Kayseri KapalıçarşısıFotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini bugün yayınladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 fazlalaştı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 artış kaydetti.

Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111,1 artarken, alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 artış gösterdi.

İstihdam endeksi düştü

İstihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,3, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.

TÜİK verilerine göre istihdamda artış kaydedildi
TÜİK verilerine göre istihdamda artış kaydedildiFotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Saatlik iş gücü maliyeti arttı

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 111,8, inşaat sektöründe yüzde 111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 116,6 artış gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 105,6, inşaat sektöründe yüzde 109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 144,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 147,2, inşaat sektöründe yüzde 124, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 146,7 artış gösterdi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 artış gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,2, inşaat sektöründe yüzde 10,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 arttı.

ANKA/TY,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İşsizlikte "istihdam" karmaşası

İşsizlikte "istihdam" karmaşası

TÜİK'e göre işsizlik oranı 2,5 puanlık azalma ile son üç yılın en düşük seviyesine indi. Ancak bazı uzmanlar verilerin hazırlanmasındaki yöntemin sorunlu olabileceğini belirtiyor.
Ekonomi11 Ağustos 2021
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dedeağaç'ta yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Orman yangınları: Dedeağaç'a kül yağıyor

Felaket4 saat önce
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

BRICS Gipfel Johannesburg Südafrika

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

Ekonomi6 saat önce
USA Florida 2021 | F-16 Fighting Falcon

Ukrayna Savaşı: F-16 mı MiG-29 mu?

Ukrayna Savaşı: F-16 mı MiG-29 mu?

Teknoloji21 saat önce
Aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu göçmenler Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF) Almanca kursunda ders görürken.

Almanya'dan Kürtlerin iltica başvurularına ret

Almanya'dan Kürtlerin iltica başvurularına ret

Göç20 Ağustos 2023
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (11 Kasım 2021, Ankara)

Erdoğan'ın Macaristan ziyareti: İki ülke neden benziyor?

Erdoğan'ın Macaristan ziyareti: İki ülke neden benziyor?

Politika19 Ağustos 2023

Ortadoğu'nun görünmeyen kahramanı: Yer altı suları

Ortadoğu'nun görünmeyen kahramanı: Yer altı suları

Doğa ve Çevre19 Ağustos 2023
Erdoğan ve Putin 13 Ekim 2022 tarihinde Astana'da bir araya gelmişti

Erdoğan Putin ile ne zaman bir araya gelecek?

Erdoğan Putin ile ne zaman bir araya gelecek?

Politika18 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön