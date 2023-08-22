TÜİK: İstihdam endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi yıllık yüzde 3,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini bugün yayınladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 fazlalaştı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 artış kaydetti.

Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111,1 artarken, alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 artış gösterdi.

İstihdam endeksi düştü

İstihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,3, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.

TÜİK verilerine göre istihdamda artış kaydedildi Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Saatlik iş gücü maliyeti arttı

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 111,8, inşaat sektöründe yüzde 111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 116,6 artış gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 105,6, inşaat sektöründe yüzde 109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 144,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 147,2, inşaat sektöründe yüzde 124, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 146,7 artış gösterdi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 artış gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,2, inşaat sektöründe yüzde 10,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 arttı.

ANKA/TY,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?