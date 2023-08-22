TÜİK: İstihdam endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini bugün yayınladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 artış gösterdi.
Çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 fazlalaştı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 artış kaydetti.
Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111,1 artarken, alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 artış gösterdi.
İstihdam endeksi düştü
İstihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.
Çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 artış gösterdi.
Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,3, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.
Saatlik iş gücü maliyeti arttı
Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 111,8, inşaat sektöründe yüzde 111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 116,6 artış gösterdi.
Saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 105,6, inşaat sektöründe yüzde 109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 oranında artış gösterdi.
Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 144,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 147,2, inşaat sektöründe yüzde 124, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 146,7 artış gösterdi.
Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 artış gösterdi.
Saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,2, inşaat sektöründe yüzde 10,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 artış gösterdi.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 arttı.
ANKA/TY,HT
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