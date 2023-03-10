TÜİK: İşsizlik oranı Ocak'ta yüzde 9,7'ye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişiye gerilediği bildirildi. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda yüzde 13,7 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 26,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

"İstihdam oranı yüzde 48,9'a yükseldi"

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 31,2 olarak kaydedildi.

İşgücü 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 21,9'a yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

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