  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
TÜİK verilerine göre, işsiz sayısında Ocak ayında düşüş kaydedildi
TÜİK verilerine göre, işsiz sayısında Ocak ayında düşüş kaydedildiFotoğraf: Emre Eser/DW
EkonomiTürkiye

TÜİK: İşsizlik oranı Ocak'ta yüzde 9,7'ye düştü

1 saat önce

TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı verilerine göre işsizlik oranı yüzde 9,7 oldu, genç nüfusta işsizlik yüzde 20,2'ye yükseldi.

https://p.dw.com/p/4OUBr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişiye gerilediği bildirildi. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda yüzde 13,7 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 26,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

"İstihdam oranı yüzde 48,9'a yükseldi"

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 31,2 olarak kaydedildi.

İşgücü 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 21,9'a yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

DW/BK,JD

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

TÜİK: Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18

TÜİK: Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18 olarak gerçekleşti. ENAG ise yıllık enflasyonun yüzde 126,91 olduğunu açıkladı. En fazla fiyat artışı gıda grubunda oldu.
Ekonomi3 Mart 2023
Türkiye ekonomisindeki büyümede tüketim etkili oldu

TÜİK: Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6 büyüdü

TÜİK: Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 3,5 büyüdü. Ekonomik büyümede hanehalkı tüketimi etkili oldu. Kişi başına milli gelir 10 bin 655 dolar olarak kaydedildi.
Ekonomi28 Şubat 2023

TÜİK'in ölüm istatistiklerinde pandemi etkisi

TÜİK'in ölüm istatistiklerinde pandemi etkisi

TÜİK, açıklamadığı için eleştirilere hedef olduğu 2020 ve 2021'e dair ölüm istatistiklerini yayınladı. Pandemi döneminde ölüm sayılarının son on yıl ortalamasının çok üstünde olduğu dikkat çekiyor.
Sağlık23 Şubat 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Saruhan Oluç

HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verecek mi?

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei | Metzgerei

Türkiye’de et fiyatları neden yükselişte?

Türkiye’de et fiyatları neden yükselişte?

Ekonomi16 saat önce

Hileli Hint pırlantaları Türkiye pazarına da girdi

Hileli Hint pırlantaları Türkiye pazarına da girdi

Yolsuzluk21 saat önce
Türkei Ein Monat nach dem Erdbeben

Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı 213

Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı 213

Toplum21 saat önce

Kürt seçmen Kılıçdaroğlu’nun adaylığını nasıl karşılıyor?

Kürt seçmen Kılıçdaroğlu’nun adaylığını nasıl karşılıyor?

Politika9 Mart 2023
Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları

Millet İttifakı "8 koldan" sahada olacak

Millet İttifakı "8 koldan" sahada olacak

Politika8 Mart 2023
Kuzey Denizi'nde bir petrol platformu

Kuzey Denizi'nde tartışmalı proje: Karbondioksit mezarlığı

Kuzey Denizi'nde tartışmalı proje: Karbondioksit mezarlığı

Doğa ve Çevre8 Mart 2023
Ana sayfaya dön