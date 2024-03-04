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TÜİK enflasyonu ENAG'dan yüksek çıktı

4 Mart 2024

TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarını açıkladı. İlk kez TÜİK'in enflasyon rakamı ENAG'dan yüksek çıktı.

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TÜİK enflasyonu ENAG'dan yüksek çıktı
TÜİK enflasyonu ENAG'dan yüksek çıktıFotoğraf: Tunahan Turhan/Zumapress/picture alliance

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)verilerine göre, tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53 artış kaydetti. Yıllık enflasyon da yüzde 67,07'ye yükseldi.

TÜİK'e göre enflasyon, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53 geçen aralık ayına göre yüzde 11,54 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

BöyleceTÜİK'in aylık enflasyon rakamları ilk defa Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) aylık enflasyon olarak hesapladığı rakamlarının üzerinde çıkmış oldu.

ENAG: Şubat ayı enflasyonu yüzde 4,32

ENAG verilerine göre Şubat ayında tüketici fiyatları önceki aya göre yüzde 4,32 oranında artış kaydetti.

TÜIK'ten önce de bu sabah ENAG Şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde  4,32 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 121,98 olarak hesapladı.

Bağımsız ekonomistler ile akademisyenlerden oluşan ENAG, 2020 yılından beri kendi uzmanlarının hesapladığı enflasyona dair verileri açıklıyor.

ANKA/ETO,JD

 

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