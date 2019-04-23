SZ: Sri Lanka saldırısı bütün insanlığı hedef aldı

Sri Lanka’da Pazar günü beş otel ile üç kiliseyi hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi. Süddeutsche Zeitung, saldırıların "bütün insanlığı” hedef aldığına dikkat çekiyor.

"Kim ibadet eden insanları öldürürse, bütün insanlığı hedef almıştır ve din özgürlüğünün ayaklar altına alındığı bir yerde, diğer hakların da durumu genelde iyi değildir. Paskalya günü ibadet edenlerin öldürülmesi nedeniyle derinden sarsılmış olan Papa Françesko'nun verdiği tepki bu nedenle doğruydu: Papa, Müslüman veya Hristiyan, inançlı ya da inançsız olsun şiddet mağduru olan, kaderleri karşısında dünyanın ilgisiz kaldığı tüm insanlar için dua etti.”

Mannheimer Morgen gazetesinde de Sri Lanka ile Yeni Zelanda'da Müslümanları hedef alan saldırılar karşılaştırılıyor.

"Teröre karşı insancıllık ve dinlerin barışçı birlikteliği mesajının sürekli olarak vurgulanması gerekiyor. Çünkü bunun başka hiçbir alternatifi bulunmuyor. Christchurch'ün ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bunu bütün dünyaya gösterdi. Sri Lanka sonrasında da böyle olması gerekiyor.”

Ukrayna’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 73'ünü alan komedyen Volodimir Selenski açık ara farkla kazandı. Selenski ile ikinci tura kalan Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ise oyları yüzde 24,5’te kaldı. Leipziger Volkszeitung'da, Ukrayna’daki seçimlerin sonuçları ele alınıyor.

“İyi haber şu: Ukraynalılar ülkelerindeki savaş ve yoksulluğa rağmen, barışçı yöntemlerle iktidar değişikliği yapabileceklerini kanıtladılar. Bu sandık başına giden seçmenlerin bir kazanımı. Devlet Başkanı Petro Poroşenko’da hızlı bir şekilde yenilgiyi kabul ederek, işbirliği teklifinde bulunması ile düzenli bir geçişe katkı sağladı. Ukraynalılar, seçimlerin öngörülemeyen değişimlere yol açabileceğini gösterdi. Bu kulağa sıradan gelebilir. Ama Rusya'ya bakmak, bölgede serbest seçimlerin pek olağan olmadığını gösteriyor.”

Stuttgarter Zeitung'da da Ukrayna'daki seçimlerin sonuçları değerlendiriliyor.

"Selenski'nin zaferi Doğu Avrupa’daki barış ve istikrar açısından birinci dereceden risk oluşturuyor. Putin ve Kremlin'deki stratejistlerinin Ukrayna'da devlet başkanlığına seçilen bir amatörü kendi hedefleri için nasıl kullanabileceklerine dair çeşitli planları gözden geçirdiklerini tasavvur etmek için büyük hayal gücüne ihtiyaç yok. Hata yapılmasını beklemekten kasıtlı olarak düzeni bozma girişimlerine ve hatta Ukrayna’nın doğusunda askeri ihtilafın yoğunlaştırılmasına kadar çeşitli ihtimaller söz konusu olabilir.”

dpa,JD/BK

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