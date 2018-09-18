SZ: DİTİB iç istihbaratın işi değil

Süddeutsche Zeitung gazetesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) yönelik tartışmalara dair bir yoruma yer veriyor. Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ile Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) tarafından yayımlanan bir habere göre, Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı DİTİB'i izlemeyi gündemine aldı. Gazetedeki yorumda, bu gelişmenin yanlış olduğu görüşü dile getiriliyor:

"İmamlar Almanya'da Erdoğan muhaliflerine yönelik casusluk yapıyor, camilerde Türkiye için şehit olunması övülüyor ve farklı düşüncede olanlar dışlanıyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ankara'nın Almanya'daki koluna ve otokrat Cumhurbaşkanının hayran kulübüne dönüşmüş durumda. Bu da uzun süredir hayal kırıklığı içinde olan Alman-Türk-Hristiyan-İslam diyaloğundan yana olanları çaresiz hale getiriyor. DİTİB uzun yıllar bu diyalogun önemli bir bileşeniyken görünen o ki şimdi kendi kendini oyunun dışında bırakıyor. Ancak ne var ki buna rağmen DİTİB'e bağlı 900 caminin hâlâ iç istihbaratın başı olan Hans-Georg Maaßen'ın isteğiyle izlenmesi, içinde bulunulan şartlarda yanlış olur. Çünkü her şeyden önce DİTİB'in Almanya'nın temel özgürlüklerine karşı hareket ettiğini destekleyecek kanıtlar çok zayıf. 19 imamın casusluk yaptığı şüphesi bulunuyor ve bazı Cuma hutbelerinin içerikleri de kötü. Ancak bunlar birliğin, farklı bir Almanya hedefinde olduğunun kanıtı değil. Birçok din görevlisi ve cami yöneticisi tıpkı diğer sıradan inançlılar gibi. Onlar da bir yandan Recep Tayyip Erdoğan'ı, diğer yandan ise Alman hukuk devletini harika buluyor. Türkiye'nin muhafazakar İslami yapıya dönüşmesinden memnuniyet duyarken, Almanya toplumundaki çoğulcu yapıyı seviyor. Bu durum çelişkili olduğu için sert şekilde eleştirilmelidir. Ancak bu siyasetle yapılmalı. Bu durum iç istihbaratın işi değil."

Kölner Stadt-Anzeiger ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında, Köln'de yapacağı resmi cami açılışına yönelik bir yoruma yer veriyor. Gazete, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in açılışa katılmama kararı almasını şöyle yorumluyor:

"Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet’in kukla konumuna düşmek istememesinin sadece kendisine olan saygısıyla ilgisi yok. Bu aynı zamanda devletin tüm kurumlarına saygı duyması, diplomatik kurallara ve ülkenin yasalarına bağlı kalmasıyla ilgili bir durum. Çünkü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bu yasalara adeta içinden Türk kahvesini içip, tek kullanımda attığı bardak muamelesi yapıyor. Açılışa katılacak Köln'ün Belediye Başkanı'nın ise bir şeyi anlaması gerekiyor: Cami açılışına katılacak olması, açılış davetini verenler için hiçbir anlam ifade etmeyecek."

GA/HT

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