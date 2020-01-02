SZ: Devlet acımasız bir tutum sergilemeli

Almanya’da siyasetçilere yönelik aşırı sağcı saldırılar gündemde yer alan konu başlıklarından. Tagesspiegel gazetesinin konuyla ilgili yorumu şu şekilde:

"Siyasetçilere yönelik saldırıların sonu gelmiyor. Senegal doğumlu Sosyal Demokrat Parti milletvekili Karamba Diaby'nin Halle'deki bürosu kurşunlandı. Daha önce de Aşağı Saksonya’nın küçük Kamp-Lintfort kentinin belediye başkanı, aşırı sağcı saldırılardan kendini korumak için silah ruhsatı başvurusunda bulundu. [...] Sokakta ve internette kendini kısıtlamama tutumu hız kazanıyor. Siyaset, devlet makamları ve internet şirketlerinin bu gidişata dur deme girişimleri de etkili olmuyor. Aşırılık yanlıları kadar duygusallaşmış normal vatandaşlar da korku ve dehşet yaymayı kendilerine hak görüyor. Toplumun suskun, barış yanlısı çoğunluğunun buna karşı ayağa kalkması ve internet de dahil olmak üzere ses çıkarması şart. Siyasetçilere yapılan her saldırı, toplumun birlikte yaşamına ve demokrasiye yönelik bir saldırı. Diaby'ye bu ara gösterilen yoğun destek, umutlu olmak için bir işaret."

Aynı konuyla ilgili Süddeutsche Zeitung'da yer alan yorumda sivil toplumun siyasi temsilcilerine vereceği destek kadar devletin de sahip olduğu sorumluluklara işaret ediliyor:

"Temsilcilerinin etrafında manevi bir kordon oluşturmak sivil toplumun ödevidir. Ancak buna ek olarak devletin de acımasız bir tutum sergilemesi şart. Halle'deki olayda yargı sadece mala zarardan değil tehditten de soruşturma başlatmalı. Koalisyonun nefret suçlarına daha sert cezalar öngören iki yasa tasarısı üzerinde çalışması yerindedir. Mahkemeler de mümkün olan en üst sınırdan ceza verebilmelidir. Neden hakarette bulunan birisi cezaevine gönderilmesin? Ürkütme bazı faillerin anladıkları tek dildir. Sarf ettikleri sözler toplumu zehirliyor ve kurşunlara zemin hazırlıyor."

Almanya'da federal hükümet ile eyaletler kömür enerjisinden vazgeçilmesini sağlayacak yol haritasında uzlaştı. Münster'de yayımlanan Westfälische Nachrichten gazetesinin yorumu şöyle:

"Daha önce bu bir ütopyaydı şimdiyse elle tutulur hale geldi. 2038 yılına kadar hangi kömür santralinin ne zaman kapatılacağının belirlendiği takvimle birlikte federal hükümet, eyaletler ve enerji şirketleri nihayet büyük ekonomik ve toplumsal bir ödev için bir başlangıç yapmış oldu. […] Hambach Ormanı kurtarıldı, kömürden çıkış netleştirilmiş oldu. Kömür karşıtları elde edilen başarıya rağmen sabırsızlık gösterebilirler. Argümanları ise böylece zayıflamış oldu. Zira çetin müzakereler sonucunda oluşturulan bu çıkış yolu, iklimi koruma için zamana gerek olduğunu gösteriyor."

Kölner Stadt-Anzeiger ise Almanya'da kömür enerjisinden çıkış için varılan uzlaşmaya dair şu yorumu yapıyor:

"Oldukça kısa bir zamanda tüm toplumsal gruplar arasında bir konsensüse varılmış olması bakımından tüm bunlar bir ustalık işidir. Siyaset, enerji sektörü, sendikalar ve çevre örgütleri Almanya'da fosil enerji yakıtlarının en fazla 20 yıl içinde geçmişte kalması gerektiği noktasında temelden bir uzlaşma sağladı. Yenilenebilir bir Almanya'da enerji ve milyarlar yatırılacak. Bu, siyasi bir iklim değişikliği yönünde küçük bir adım ve toplumun hangi önemli sorunlarda uzlaşma yaratmak istediğini, parçalanmak istemediğini gösteren de bir kanıt."

DW/EC,BK

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