SZ: Öğrencilerin iklim eylemleri iyi

Bugün dünya genelinde 100'den fazla ülkeden öğrenciler "kendi gelecekleri" için eylem yapacak. Öğrenciler, "Fridays for Future" (Cumalar Çevre İçin) sloganıyla soruna dikkat çekmeye çalışılacak. Geçen yıl o dönem 15 yaşındaki Greta Thunberg'in İsveç parlamento binasının önünde kendi hazırladığı "İklim için okul boykotu" yazılı pankartla yaptığı oturma eylemi "Fridays for Future" eylemlerinin başlamasına ön ayak olmuştu.

Aralarında Türkiye'den öğrencilerin de olduğu dünya genelinde on binlerce öğrenci bu hafta da eylemlerini sürdürecek. Çevre aktivistleri arasında en bilindik sembol isimlerden biri hale gelen Thunberg, bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterildi. Almanya, Avusturya ve İsviçre'den 20 binin üzerinde bilim insanı da geçen hafta içinde öğrencilerin eylemine destek açıkladı. Eylemlere farklı tepkiler yöneltiliyor. Çocuk ve gençlerin çevre protestosu büyük ölçüde destek görürken, eylemlerini okul saatleri içinde ve okula gitmeyerek yapıyor olmalarına tepkiler de geliyor.

Öğrencilerin gelenekleşen cuma eylemleri, bugünkü Alman gazetelerinin yorumlarında geniş yer buluyor.

Stuttgarter Zeitung'a göre eylemlerin ders saatleri içinde yapılması doğru bir hamle:

"Hiç şüphesiz; okul önemli. Bu yüzden de Fridays for Future adlı çevre eylemlerinin cuma günleri okul saatleri içinde yapılması iyi. Öğrencilerin okulu boykot etmeleri tahrik edici ve kutuplaştırıcı özelliğe sahip. Bu sayede dikkat çekiyor. Ve buna son derece ihtiyacımız var."

Hessische Niedersächsische Allgemeine gazetesi de gelecek neslin mücadelesini destekliyor:

"Söz veriyoruz, bu konudaki çabamız sürecek: Fosil yakıtlar yerine elektrik ve hidrojen enerjisine yöneleceğiz. Daha az et tüketecek, daha az plastik kullanıp, geri dönüşüme ağırlık vereceğiz. Kömürden vazgeçecek, gezen tavuk besiciliğini destekleyeceğiz. Daha az uçağa binecek, daha fazla demokrasi için çalışacağız. Bize biraz zaman verin. Çünkü mantığın, varoluşun sebeplerini kavraması zaman alıyor. Ancak bunu zaten biliyorsunuz, değil mi? Evet, sizin cep telefonlarınız, X-Box'larınız gökten zembille inmiyor. Ve size bu argümanlarla kızan siyasilerin tüm siyasi ve ekonomik tedbirleri toplum refahını da gözetir bir biçimde alması gerekir. Ancak bu da bir gecede altından kalkılacak kolay bir iş değil."

Rheinpfalz gazetesi de politikacılar için itici gücün oy kaygısı olduğunu vurguluyor:

"Bilim insanları, iklim ile ilgili verileri açıklamanın gerekli adımların atılması için yeterli olacağını düşünüyordu. Ancak yanıldıklarını anladılar. Politikacılar sadece geniş kitlelerce destekleneceklerini bildiklerinde harekete geçerler. Bu yüzden de ekonomik gücü kuvvetli ve geniş bir etki ağına sahip büyük şirketler iklime zararlı ürünlerini satmayı sürdürdü. Bunu da yeni nesillerin geleceğini tehlikeye atmak pahasına yaptılar. Bu yüzden de öğrenci protestoları son derece önemli."

Münchner Merkur gazetesi ise tüm öğrencilerin çevre bilinciyle hareket etmediğini, eylemleri daha çok bir etkinlik olarak gördüklerini savunuyor:

"Yarıyıl tatili bitti. Şimdi yine iklim değişikliği için eylemlere geçiliyor. Hayatta kalabilmemiz için verilen tüm çabalara değer. Ancak bazı protestocuların bunu ulvi bir görev yerine daha çok bir etkinlik olarak gördüğünü de söyleyebiliriz. Şu ana kadar, çocukların tüketim çılgınlığından vazgeçtiği, elektriği sömüren cep telefonlarını ellerinden bıraktıkları ya da aileleriyle dünyanın öteki ucuna yapılan tatil planlarına dahil olmadıklarını duymadık. Bunun yerine daha çok Yeşiller partili politikacıların sesini duyuyoruz. Her cuma tekrarlayan bu sivil başkaldırı özellikle parti liderlerini o kadar etkilemiş ki, Greta ve öğrenciler Nobel Barış Ödülü'ne layık görüyor. Ancak dürüst olmak gerekirsek, bunu kendileri için de istiyorlar."

DW/MK,DÇÜ

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