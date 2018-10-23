Suudi Arabistan nükleer reaktör inşa ediyor

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan'ın ilk nükleer araştırma merkezinin temeli veliaht prens Muhammed bin Selman tarafından atıldı. Nükleer reaktör, veliaht prensin başlattığı yedi teknolojik proje arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan Basın Ajansı, araştırma, geliştirme ve eğitim amaçlı nükleer reaktörün ne zaman bitirileceği ve kaça mal olacağı hakkında bilgi vermedi.

Suudi Arabistan artmakta olan enerji ihtiyacını petrol ve doğalgazla karşılıyor. Ülkenin deniz suyu arıtma tesisleri de fosil enerji kaynaklarıyla işletiliyor.

Dünyanın bir numaralı ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan petrol ağırlıklı enerji ikmalini azaltmak için önümüzdeki 20 yılda 16 nükleer enerji santrali kurmayı planlıyor. Riyad yönetiminin enerji dönüşümüne 80 milyar dolar harcayacağı açıklanmıştı.

Veliaht prens Muhammed bin Selman

Nükleer silah şüphesi

Prens Muhammed Mart ayında "İran nükleer silah geliştirdiği takdirde kendilerinin de atom bombası yapacaklarını" söylemişti. Amerikan CBS televizyonuna konuşan veliaht prens İran'ın dini liderini Adolf Hitler'e benzetmiş ve Ali Hamaney'in Ortadoğu'da kendi projesini gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etmişti.

2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı çekinceyle karşılayan Suudi Arabistan yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını memnuniyetle karşılamıştı.

DW, AFP/AG, BK

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