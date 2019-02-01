 Suriyelilerin yerel seçim umudu: İş ve aş | TÜRKİYE | DW | 18.02.2019

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TÜRKİYE

Suriyelilerin yerel seçim umudu: İş ve aş

Resmi verilere göre 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli Türkiye’de hayat mücadelesi veriyor. Devletle en yakın ilişki kurdukları otorite onlar için de belediyeler. 31 Mart yerel seçimlerinden en büyük beklentileri "iş ve aş".

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"Ankara'nın Halep'i"

Türkiye'de yaklaşan yerel seçimlere ümit bağlayanlar arasında ülkede 2011'den bu yana devam eden iç savaştan kaçıp buraya sığınan "kalıcı misafirler” Suriyeliler de var.

Her ne kadar seçimlerin detaylarını bilmeseler; adayların vaatlerini, seçim programlarını tam olarak takip etmeye Türkçeleri yetmese de bildikleri bir şey var: Onlar da artık hayatın bir parçası olmak, belki de seçimler yoluyla seslerini duyurmak istiyorlar.

5 yıldır eşi ve üç çocuğuyla Ankara'da yaşayan Numan Kasavat da onlardan biri. OSTİM'de demir işçiliği yapan ve gece – gündüz demeden çalışan Numan'ın eline ayda 350 lira geçiyor. Ancak işinin de kazancının da sabit olmadığını söylüyor.

Kaldıkları ev için yıkım kararı çıkınca Numan hasta eşi ve üç çocuğuyla akrabalarının yanına sığınmış.

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı, Ankara'nın Halep'i olarak bilinen Önder Mahallesi'nde sıkıntılar hep ortak: İşsizlik ve evsizlik…

Bu nedenle buradaki Suriyelilerin seçimden en öncelikli beklentileri, iyi bir iş ve sıcak bir ev…

"Seçimler Suriyeliler için hayati önemde"

İltica ve Göç Araştırmalar Merkezi İGAM Başkanı Metin Çorabatır da seçimlerin "sağlık ve istihdam” gibi büyük sorunlarla karşı karşıya olan Suriyeliler için "hayati önemde olduğu” görüşünde.

"Birlikte yaşamanın koşullarının belediyelerle başladığını” söyleyen Çorabatır, en yakın temel otoritenin de belediyeler olduğunu; bu nedenle seçimlerin bir fırsat olabileceğini belirtiyor.

Suriyelilerin birlikte yaşam umutlarını yeşerten yerel seçimlerin bu umutları boşa çıkartıp çıkarmayacağını zaman gösterecek…

Hilal Köylü /Ankara

©Deutsche Welle Türkçe

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"Ankara'nın Halep'i"  

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