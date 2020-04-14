 Suriyeli gencin ölümüne yol açan polis memuru açığa alındı | TÜRKİYE | DW | 28.04.2020

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TÜRKİYE

Suriyeli gencin ölümüne yol açan polis memuru açığa alındı

Adana‘da polisin "dur" ihtarına uymayan Suriyeli gencin bacağından değil göğsünden vurulduğu ortaya çıktı. Adana Valiliği gencin kazaen yaralandığını, polis memurunun açığa alındığını ve olayın soruşturulduğunu bildirdi.

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Adana'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurulan Suriye uyruklu Ali H.'nın ölümüyle ilgili Adana Valiliği açıklama yaptı.

Valilik, olayın Pazartesi günü saat 12.00 sularında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde gerçekleştiğini bildirerek, "Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında dur ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu A. H. isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında  kazaen  yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen A. H yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.

Adana Valiliği ilgili polis memurunun açığa alındığını, olayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

Kalp masajı görüntüleri

Ancak sosyal medyada paylaşılan ve yerde yatan Ali H.'ya ilk müdahalenin yapıldığı anı kayıt altına alan videolar, Suriyeli gencin göğsünden vurulduğunu gösteriyor. Adana'daki olayla ilgili olarak Pazartesi günü basında yer alan haberlerde Ali H.'nın bacağından vurulduğu belirtilmişti.  Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalbine yakın bir noktadan vurulan Suriyeli gencin hareketsiz bedenine ilk yardım ekiplerince kalp masajı yapıldığı ve ardından ambülansa bindirildiği görülüyor.

Twitter'da "#AliyiÖldürenlerNerede" etiketi, Salı sabahı Türkiye’de en çok konuşulan konular listesinde birinci sıraya yerleşti.

CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak "Adana Seyhan’da sokağa çıkma yasağının olduğu gün 17 yaşında bir çocuğun “dur” ihtarına uymadığı için öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Bu görüntülerle ilgili acil bir açıklama ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" dedi.

DW/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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