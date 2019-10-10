Suriye'deki harekâtla ilgili paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekâtı'nın aleyhinde haber, yazılı ve görsel yayın yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada "TSK'nın gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekatı' üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet eder mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir" denildi.

Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de bulunduğu pek çok kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Buldan ve Temelli, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak"la suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılanlar arasında HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk de bulunuyor.

Mardin'de, harekata ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle de 21 kişi gözaltına alındı.

BirGün gazetesinden Hakan Demir'e gözaltı

BirGün gazetesinin harekâta ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle, sabahın erken saatlerinde gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı. Öğle saatlerinde savunması alındıktan sonra serbest bırakılan Demir hakkında adli kontrol kararı verildi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan gözaltı kararı verdi.

Online haber sitesi Diken'de gözaltı

BirGün gazetesinden Hakan Demir'in yanı sıra online haber platformu Diken'in sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler'in de göz altına alındığı bildirildi.

Diken haber sitesi savcılık talimatıyla gözaltına alınan Diler'in ifadesinin alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü duyurdu. Sonrasında adlliyeye sevk edilen Diler'in gözaltına alınma gerekçesi henüz bilinmiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde yayınlanan haberler nedeniyle yasal işlem başlatıldığını duyurulmuştu. Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 78 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtilmişti.

DW/MY,GA

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