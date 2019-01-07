 Suriye: Kürtlerle anlaşma konusunda iyimseriz | DÜNYA | DW | 09.01.2019

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DÜNYA

Suriye: Kürtlerle anlaşma konusunda iyimseriz

Suriyeli Kürtlerin Esad rejimiyle siyasi anlaşma için Moskova aracılığıyla yaptığı girişime Suriye hükümetinden ilk resmi tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, Kürtlerin başka seçeneği olmadığını söyledi.

Syrien stellvertretender Außenminister Faisal al-Miqdad (Louai Beshara/AFP/Getty Images)

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Esad rejimiyle diyalog için Moskova aracılığında girişimde bulunan Suriyeli Kürtlerle bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduklarını söyledi. Mikdad, "tüm yabancı güçlerin Suriye'den çekileceğine" de emin olduğunu vurguladı.

Suriye'nin kuzeyinde Rojava bölgesindeki özerk Kürt yönetiminden temsilciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından Aralık ayında Moskova'ya giderek Rus Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş, Esad rejimiyle bir anlaşmaya varılması için Rusya'nın arabuluculuk yapmasını istemişti. 

Heyette yer alan Rojava özerk yönetimi sözcüsü Bedran Çiya Kurd geçen hafta yaptığı açıklamada Moskova'nın arabuluculuk teklifini kabul ettiğini ve Esad ile anlaşmaya "ABD karşı çıksa bile" kararlı olduklarını söylemişti. Kurd, Moskova'da Esad ile anlaşma için bir yol haritası sunduklarını da açıklamıştı.

Mikdad: Koşullar olumlu

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, Rusya arabuluculuğundaki temaslarda ilerleme kaydedilip kaydedilmediği yönündeki soruyu, "Her zaman için iyimser olmak gerektiğini düşünüyorum. Geçmişteki deneyimler cesaret verici değildi. Ama şimdi işler yoluna giriyor" diye yanıtladı.

Suriyeli Kürtlerle Esad rejimi arasındaki görüşmeler geçmişte Kürtlerin özerklik ısrarı nedeniyle sonuca ulaşamamış, son olarak Dışişleri Bakanı Velid Muallim federal bir Suriye'nin söz konusu olamayacağını açıklamıştı. Türkiye'nin operasyon tehdidine karşı Suriye rejimini sınırları korumaya çağıran Kürtler son dönemde Suriye devletinin ve milletinin bir parçası oldukları söylemini öne çıkarmıştı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad Kürtlerin "devlete geri dönmesi için koşulların olumlu olduğunu" belirterek "Bu nedenle her zaman için iyimserim. Bu siyasi grupları, şu an Suriye devleti ile gerçekleştirdikleri diyalogda samimi ve dürüst olmaya teşvik ediyoruz. Başka seçeneklerinin olmadığını hesaba katmaları gerekiyor" diye konuştu.

rtr/BK,HT
© Deutsche Welle Türkçe

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