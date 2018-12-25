 Sudan’da olağanüstü hal ilan edildi | DÜNYA | DW | 23.02.2019

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DÜNYA

Sudan’da olağanüstü hal ilan edildi

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, haftalardır süren hükümet karşıtı protesto eylemlerinin ardından hükümeti fesh ederek olağanüstü hal ilan etti.

Sudan | Präsident Al-Bashir erklärt Nationalen Notstand (Getty Images/AFP/A. Shazly)

Uzun süredir sokak gösterileriyle hükümetin protesto edildiği Sudan’da, Devlet Başkanı El Beşir tarafından olağanüstü hal ilan edildi. Televizyondan halka seslenen Ömer El Beşir, ulusal ve eyalet hükümetlerini görevden aldığını ve bir yıl geçerli olmak üzere olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. El Beşir açıklamasında ayrıca, iktidar partisinin genel başkanlığından çekileceğini belirterek, meclisten, kendine 2020 devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmayı sağlayacak yasa tasarısını ertelemesini talep etti.

Sudan | Protest

El Beşir’in sert yönetimi

Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana, başta başkent Hartum olmak üzere Sudan’ın çeşitli kentlerinde El Beşir karşıtı gösteriler düzenleniyor. Özellikle ekmek ve petrol fiyatlarındaki artış da bu gösterilerin düzenlenmesinde etkili oluyor. 1989‘da bir askeri darbeyle iktidara gelen Ömer El Beşir 30 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ağır bir ekonomik krizden geçen ülkede El Beşir’in iktidardan çekilmesi yönündeki protestolara katılım son haftalarda artmıştı. Güvenlik güçleri ise bu gösterilerde eylemcilere karşı çok sert müdahelelerde bulunuyor. İnsan hakları örgütleri çalışanlarının verdiği bilgilere göre, yer yer göstericilere karşı gerçek mermi kullanılıyor. Muhalefet son olarak iktidar karşıtı 12 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

AFP,dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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