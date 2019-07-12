 Sudan′da geçiş hükümeti için anlaşma imzalandı | DÜNYA | DW | 17.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Sudan'da geçiş hükümeti için anlaşma imzalandı

Sudan'da sivil yönetime geçiş için önemli bir adım atıldı. Askeri konsey ve muhalefet, geçiş dönemi için anlaşmaya imza attı.

Sudan'da sivil yönetime geçişi sağlayacak anlaşma imzalandı

Sudan'da sivil yönetime geçişi sağlayacak anlaşma imzalandı

Sudan'da muhalefetin oluşturduğu koalisyon ve iktidarı elinde tutan askeri konsey, geçiş hükümeti kurulması konusunda anlaşmaya imza attı. Taraflar adına anlaşmaya Sudanlı General Muhammed Hamdan Dagalo ve muhalefeti temsilen Ahmed al Rabie imzasını koydu. İmza töreninde Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir hazır bulundu.

Anlaşma, altısı sivil ve beşi askerlerden oluşan 11 kişilik ortak bir konseyin kurulmasını öngörüyor. Bu konseyin, seçimler düzenlenene dek üç yıldan fazla bir süre Sudan'ı yönetmesi hedefleniyor.

Anlaşma sayesinde Ömer el Beşir yönetiminin sona erdiği Sudan'da bundan sonra izlenecek yol konusunda fikir ayrılığı aşılmış oldu. Nisan ayından bu yana iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi ve muhalefet arasında pazarlıklar aylardır sürüyordu.

Sudan'daki gösteriler 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarını sona erdirmişti

Sudan'daki gösteriler 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarını sona erdirmişti

Sudan'da yeni dönem

Sudan'da Nisan ayında, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından göstericiler sokakları terk etmemişti. Askeri Geçiş Konseyi'nin iktidarı üstlendiği ülkede eylemciler, sivil yönetime hızlı bir geçiş talebiyle eylemlerini sürdürmüştü. 

Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar, 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüş, ülkede aralık ayından beri devam eden protestolar sonucu Ömer el Beşir, tutuklanarak güvenli bir yere götürülmüştü. 

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile askeri darbe sonucunda iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten El Beşir, Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüz binlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

AFP/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Sudan | Militärregierung PK Putschversuch vereitelt

Sudan'da askeri darbe girişimi 12.07.2019

30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının son bulduğu Sudan'da darbe girişiminde bulunuldu. Askeri Geçiş Konseyi girişimin önlendiğini duyurdu. Kalkışmanın arkasında kimin olduğu aydınlatılmaya çalışılıyor.

Sudan Khartum Pressekonferenz Mohamed Hacen Lebatt

Sudan'da uzlaşma sağlandı 03.08.2019

Sudan'da taraflar sivil yönetime geçişi düzenleyen anayasa konusunda anlaşma sağladı. Buna göre ülkeyi üç yılda seçimlere götürecek geçici bir yönetim kurulacak.

Sudan Khartum Massenproteste der Opposition

Sudan'da eylemcilere müdahale: 7 ölü 01.07.2019

Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesini isteyen göstericiler yine sokaktaydı. Başkent Hartum merkezli gösterilere polis müdahale etti. Gösterilerde yedi kişinin öldüğü belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Korsanlar Kamerun açıklarında Alman şilebine saldırdı

Kamerun açıklarında korsanların bir Alman şilebine saldırdığı ve 8 kişiyi kaçırdığı bildiriliyor. Birkaç gün önce bölgede bir Yunan gemisine de korsan saldırısı düzenlenmiş ve 9 kişi kaçırılmıştı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  