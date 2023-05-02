Sudan krizi: Yüz binden fazla insan komşu ülkelere sığındı

Sudan'da mevcut zorlu insani koşullar daha da kötüleşirken, çatışmalar nedeniyle yerlerinden olanların sayısı hızla artıyor. Bölgedeki sağlık merkezleri ve okulların birçoğu zarar gördü veya tamamen yok oldu. Ayrıca, salgın hastalıkların yayılma riski de arttı.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 100 binden fazla insan komşu ülkelere sığındı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Olga Sarrado, Salı günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, mülteciler arasında Sudanlılar ve yabancılar olduğunu söyledi.

BM, Sudan için 2023 yılında talep ettiği yardım miktarının 1,5 milyar dolar eksik olduğunu açıkladı. Fotoğraf: GUEIPEUR DENIS SASSOU/AFP

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'da ordu ve paramiliter HDK arasındaki çatışmalar devam ettikçe, komşu ülkelere kaçan insanların sayısının 800 bine yükselebileceğini tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise 15 Nisan'da başlayan çatışmalar sonucu tahmini 334 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

IOM Sözcüsü Paul Dillon, "Geçtiğimiz iki hafta içinde yerinden edilen kişi sayısı, Sudan'da 2022 yılında yaşanan tüm çatışmaya bağlı yerinden edilmelerin üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

15 Nisan’dan itibaren ordu ve HDK milisleri arasındaki güç mücadelesinin tırmanmasından bu yana, çatışmlarda birçok insan yaralandı ve öldürüldü. Daha önce yapılan ateşkesler de uygulanmadı. Uluslararası toplum, Sudan'ın bir iç savaşa sürüklenmesi ve tüm bölgenin istikrarsız hale gelmesi endişesi taşıyor.

BM'ye göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 100 binden fazla insan komşu ülkelere sığındı. Fotoğraf: GUEIPEUR DENIS SASSOU/AFP

BM Dünya Gıda Programı Doğu Afrika sorumlusu Michael Dunford ise çatışmaların bir an önce durmaması halinde insani bir krizin kapıda olduğu uyarısında bulundu.

Verilen sözler tutulmadı

BM, ayrıca Sudan için 2023 yılında talep ettiği yardım miktarının 1,5 milyar dolar eksik olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Jens Laerke, "2023'teki Sudan için çağrısı yapılan 1,75 milyar doların sadece yüzde 14 seviyesinde finanse edildi. Başka bir deyişle Sudan 1,5 milyar dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Reuters, AFP/MK,EC

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