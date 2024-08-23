Suavi konserinin iptal gerekçesi: “Toplumsal hassasiyet”

Dünya Beykozlular Günü'ndeki konseri Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hedef göstermesi üzerine engellenmeye çalışılan sanatçı Suavi’nin 30 Ağustos’ta Konya Seydişehir’de vereceği konserinin de yine ülkü ocaklarının tepkisi sonrasıiptal edilmesi tartışılmaya devam ediyor.

Sol kimliği ile tanınan sanatçı Suavi konserini iptal eden belediyenin CHP'li olması tepkileri artırırken, söz konusu Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, DW Türkçe'ye konuştu.

İptal tavsiyesi emniyetten

DW Türkçe, Ustaoğlu'na ilk olarak "Suavi konserini neden iptal ettiniz?" sorusunu yöneltti. O da aslında konserin çok önceden planlandığını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı için 4 günlük bir etkinliğe hazırlandık" diye konuştu. Ancak 19 Ağustos'ta Beykoz'da yaşanan olaylar sonrasında belediye yönetimleri ile konuyu yeniden değerlendirdiklerini ve konserin verilmesi kararını da tekrar gözden geçirdiklerini aktardı. Hasan Ustaoğlu, "Bizim bölgemiz de bu konularda hassas bir bölge ve toplumsal olaylar çıkma ihtimali olan bir yer. Çevremizde de yine oldukça hassasiyet taşıyan bölgeler var" sözleriyle karara götüren süreci açıkladı.

Emniyet güçlerinden de kendilerine bazı bilgiler geldiğini sözlerine ekleyen Ustaoğlu, "Bir takım sıkıntılarla problemler olduğunu söylediler. Bununla ilgili görüşmemiz lazım dedik. Kendileriyle de görüştük. Bu görüşmenin neticesinde biz kendisini (Suavi) aradık, nezaketli bir şekilde, iptal etmemiz gerektiğini söyledik ve konseri iptal ettik" dedi.

DW Türkçe, Ustaoğlu'na, iptal kararını Ülkü Ocakları Seydişehir Şubesi'nin duyurduğunu hatırlatıp, onlarla da görüşüp görüşmediklerini ve iptalde tesirleri olup olmadığını sordu. Ustaoğlu bu soruya şöyle cevap verdi: "Takdir edersiniz ki; bir belediye başkanı, Ülkü Ocaklarından talimat almaz, talimat derecesine varacak direktif de almaz. Burada oluşacak herhangi bir olumsuzluk, tüm etkinlik takvimimizi etkileyip bizi sıkıntıya sokar. Toplum içinde de herhangi bir kavga gürültü ortamı oluşmaması adına, emniyet birimlerinin de bize tavsiyesi neticesinde kendimiz bir karar alarak iptal ettik."

"Genel Merkez olumsuzluk iletmedi"

Bu karar sonrası siyasi olarak sert eleştirilere maruz kaldıklarını da kaydeden Ustaoğlu, sürecin sansasyonel bir durum haline getirildiğini de belirtti. Bu arada CHP Genel Merkezi’nden üç yönetici ile görüştüklerini de aktaran Ustaoğlu, "Sadece bilgi verdim. Bize gelen bir olumsuzluk ya da tepki söz konusu değil, tepki almadık" diye kararı kendilerinin aldığına tekrar vurgu yaptı ve direktifle olmadığına işaret etti.

Suavi konserinin yeniden programa alınmayacağını da belirten Hasan Ustaoğlu, "Sanatçıya biz nezaketli olarak durumu ifade etmişken, sanatçının bu derece tepki göstermiş olmasından ben rahatsız oldum. Sanıyorum ki önümüzdeki süreçte de böyle bir konser tekrarlanmaz" diyerek yakın gelecekte bir Suavi konseri ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

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Suavi cephesi tepkili

Sanatçı Suavi, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki konserinin bozkurt işareti yapan kişilerin engellemesi sonrasında DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "20 yıl sonra kaybettikleri iktidar CHP'ye geçtiği için hırçınlık var. Mağduriyete uğramış herkesi dik bir duruşla ele almanız gerektiğini ifade ediyorum" demişti.

CHP'li belediyenin iptali sonrasında ise Suavi'nin avukatı Bişar Abdi Alınak, "MHP ve AKP ilçe yöneticilerinin açıklamalarıyla gündem edilmeye çalışılan yalan ve nefretin tesiri ile Suavi'nin konseri, CHP Seydişehir Belediyesi Başkanı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bu karar ile her istediğini linç kampanyalarıyla yaptırabileceğine inanan bu zihniyete cesaret ve cüret veren muhalefet belediyesi başkanı maalesef aynı bağnaz yapı ile hizalanmıştır. CHP Genel Merkezi'ni içtenlikle uyarıyor ve sorumluluk almaya davet ediyoruz" şeklinde sert konuşmuştu.

Ne olmuştu?

Sanatçı Suavi'nin, Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği "Dünya Beykozlular Günü" konseri sırasında bozkurt işareti yapan bir grubun engelleme girişimiyle karşılaştı. “Terörist istemiyoruz” sloganları atan grubun engelleme girişimlerine rağmen Suavi konserini sürdürmüştü.

Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Suavi'nin konser vermesini "Kabul edilemez buluyorum” demiş, konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin konuşurken de "Burası Beykoz, gelme demiştik" şeklinde sanatçı Suavi'nin kendisini suçlar yorum yapmıştı.

Bu tartışmalar sürerken Konya'nın CHP’li Seydişehir Belediyesi de Suavi konserini iptal ettiğini açıklamıştı. Seydişehir, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçmişti.