Suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haberi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik; KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi" dedi.

Operasyonda Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi olduğu şüphesiyle 17'si Türk ve 2'si İtalyan vatandaşı olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

Yerlikaya, operasyonun "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmek dahil 23 ayrı suç, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve yağma vb. suçlamalara" yönelik olduğuna dikkat çekti.

Barış Boyun örgütüne yönelik operasyonlar düzenleniyordu

Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu organize suç örgütü üyelerine bir süredir operasyonlar düzeniyordu.

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya ve Kütahya’da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs gözaltına alındı. 175'i tutuklanırken 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan'ın, Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli kuran kursu hocasının, Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in, Şişli'de Jovan Vukotic'in, Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletle işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edilmişti.

DW,ANKA / EC, HS

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