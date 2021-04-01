 Stuttgart’ta salgın protestosuna büyük katılım | ALMANYA | DW | 03.04.2021

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ALMANYA

Stuttgart’ta salgın protestosuna büyük katılım

Almanya’nın Stuttgart kentinde 2 bin 500 kişinin beklendiği salgın kısıtlamalarına yönelik protestoya 6 bin kişi katıldı. Maske ve mesafe kurallarının göz ardı edildiği gösteride yasakların kaldırılması talep edildi.

Suttgart | Demonstration gegen Corona Auflagen

Koronavirüs salgınına yönelik sert tedbirlerin devam ettiği Almanya’da Stuttgart kenti yasakları protesto eden gösteriye sahne oldu.

Daha önce de benzer gösteriler düzenleyen Querdenken (Aykırı Düşünenler) düzenlediği eylem kalabalık bir kitleyi bir araya getirdi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis gösteriye 2 bin 500 civarında katılım bekliyordu. Ancak Kasım ayından beri devam eden yasakları protesto etmeye gelenlerin sayısı bunun çok üzerinde oldu. Resmi bir açıklama yapılmasa da gösteriye 6 bin kişinin katıldığı tahmini yapıldı.

Göstericiler, sosyal hayatı durma noktasına getiren; ekonomik faaliyetleri de güçleştiren katı salgın tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Sloganlar ve pankartlarla Almanya hükümetine çağrı yapıldı.

Suttgart | Demonstration gegen Corona Auflagen

Hijyen kurallarına uyulmadı

Eylemde maske, mesafe ve hijyen gibi temel salgın kuralları göz ardı edildi. Stuttgart Polis Sözcüsü Stefan Keilbach "Burada maske takan 20 kişi görüyorum, onlar da polis” diye konuştu. Eylemin düzenlendiği alana kortejler halinde göstericiler polis tarafından takip edildi. Polis memurları katılımcıları mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı. Kalabalığın hareketliliği polis helikopterleri tarafından da takip edildi. Stuttgart polisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske ve mesafe ihlâllerinin eksiksiz bir biçimde kaydedildiği bildirildi.

Karşı eylemler de yapıldı

Polisin verdiği bilgiye göre erken saatlerde kentte salgın tedbirlerinin devam etmesini destekleyen küçük çaplı karşı eylemler de düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı önceki gün salgın kısıtlamalarına yönelik eylemlerden rahatsız olduğunu bildirmişti. Bakanlık yetkililerinden Uwe Lahl, “Tahminime göre etkinlikte hijyen kurallarına uyulmayacak” şeklinde açıklama yapmıştı. Stuttgart’ta geçen yaz 10 bin kişinin katılımıyla benzer bir gösteri gerçekleştirilmişti. Kassel’de düzenlenen 20 bin kişilik eylem de o dönem başlıca gündem olmuştu.

dpa / GY, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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