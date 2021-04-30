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Stuttgart

Stuttgart, Almanya'nın altıncı büyük şehri, Baden-Württemberg eyaletinin başkenti ve en büyük belediyesidir.

Almanya'nın en canlı ticaret merkezlerinden biri olan Stuttgart, 31 Aralık 2010 itibariyle 606.588 kişilik nüfusa sahiptir. Almanya'daki büyükşehirler arasında en dağlık olandır. Stuttgart Üniversitesi ve Hohenheim Üniversitesi, bu şehirde yer almaktadırlar. Otomotiv sanayisinin gelişkin olduğu kentte yoğun bir Türk nüfusu da ikame etmektedir.

Ein Polizeifahrzeug fährt vor Beginn des Prozesses gegen die rechtsterroristische Vereinigung Gruppe S. am Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim vorbei. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya’da 5 PKK’lıya hapis cezası 30.04.2021

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, PKK yöneticisi bir kişi ile örgüte destek veren, adam kaçırma ve alı koyma olaylarına karışan 4 kişiye hapis cezası verdi.
Einige der Angeklagten sitzen in Anwesenheit von Justizbeamten kurz vor Beginn des Prozesses gegen die rechtsterroristische Vereinigung Gruppe S. in einem Saal im Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim. Die Angeklagten sollen Äxte, Schwerter und Schusswaffen gehortet und Angriffe auf Moscheen geplant haben. Sie müssen sich ab Dienstag, 13.04.2021 in einem Staatsschutzverfahren in Stuttgart verantworten.

Aşırı sağcı "S Grubu"nun davası başladı 13.04.2021

Almanya'da camilere saldırı düzenleme ve iç savaş çıkarma planları yaptığı öne sürülen "S Grubu" adlı aşırı sağcı örgütün üyeleri ile ilgili yargılama süreci başladı.
Demonstration gegen Corona Auflagen in Stuttgart 03.04.2021 Stuttgart Teilnehmer bei einer Kundgebung gegen die Corona Auflagen auf dem Marienplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Ein Teilnehmer h‰lt ein Schild hoch mit der Aufschrift: KEIN IMPFZWANG. Kassel Hessen Deutschland *** Demonstration against Corona requirements in Stuttgart 03 04 2021 Stuttgart Participants at a rally against the Corona requirements on the Marienplatz in Stuttgart city center A participant holds up a sign with the inscription KEIN IMPFZWANG Kassel Hesse Germany

Stuttgart’ta salgın protestosuna büyük katılım 03.04.2021

Almanya’nın Stuttgart kentinde 2 bin 500 kişinin beklendiği salgın kısıtlamalarına yönelik protestoya 6 bin kişi katıldı. Maske ve mesafe kurallarının göz ardı edildiği gösteride yasakların kaldırılması talep edildi.

Beim Tag der Offenen Moschee nimmt dieser Muslim am Mittwoch (03.10.2007) in der Sehitlik Moschee in Berlin nach dem Mittagsgebet an einer Koran-Lesung teil. Die Muslime wollen das Gespräch mit den Bürgern suchen. Neben Führungen durch die Moscheen bieten die religiösen Gemeinden auch Ausstellungen, Büchermärkte und Folklore an. Mit der alljährlichen Aktion am Tag der Deutschen Einheit wollen die Muslime ihr Selbstverständnis als Teil Deutschlands hervorheben. In Deutschland leben über drei Millionen Muslime. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Ebersbach'ta öldürülen kişi Pakistanlı bir imam 24.12.2020

Almanya'nın Ebersbach kentinde eşiyle gezinti yaparken saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 26 yaşındaki erkeğin, Stuttgart'ta görevli Pakistanlı bir imam olduğu ortaya çıktı. Çok yönlü soruşturma başlatıldı.
August 8, 2020*** People take part in a demonstration against the restrictions amid the coronavirus pandemic in Stuttgart, southern Germany, on August 8, 2020. - According to police, several hundred people participated in a rally against the coronavirus policy in Stuttgart on Saturday. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) (Photo by THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images)

Almanya'da halk korona protestolarına karşı 08.08.2020

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 90'dan fazlası ülkedeki korona önlemlerinin protesto edildiği gösterileri doğru bulmuyor.
HANDOUT - 19.07.2020, Frankfurt/Main: Scherben von zertrümmerten Scheiben einer Bushaltestelle vor der Alten Oper liegen am Boden. In der Nacht zum 19.07.2020 ist es auf dem Opernplatz zu gewalttätigen Krawallen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten rund 3000 Menschen Partys gefeiert, als die Randale ausbrachen. 39 Menschen seien daraufhin festgenommen worden, acht davon seien am Sonntagmorgen noch in Gewahrsam gewesen. Foto: ---/Hit Radio FFH/ - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya’da polise öfke ve şiddetin arkasında ne yatıyor? 22.07.2020

Stuttgart’tan sonra Frankfurt da, gençler ile polis arasında, sokak çatışmalarını andıran şiddet olaylarına sahne oldu. Uzmanlar, ırkçılık ve uyum tartışmalarına yol açan gelişmeleri, DW Türkçe’ye değerlendirdi.
HANDOUT - 19.07.2020, Frankfurt/Main: Scherben von zertrümmerten Scheiben einer Bushaltestelle vor der Alten Oper liegen am Boden. In der Nacht zum 19.07.2020 ist es auf dem Opernplatz zu gewalttätigen Krawallen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten rund 3000 Menschen Partys gefeiert, als die Randale ausbrachen. 39 Menschen seien daraufhin festgenommen worden, acht davon seien am Sonntagmorgen noch in Gewahrsam gewesen. Foto: ---/Hit Radio FFH/ - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Frankfurt'ta polise saldırı sonrası ek güvenlik önlemleri 20.07.2020

Frankfurt'ta Cumartesi gecesi "göçmen kökenli" gençlerden oluşan kalabalık bir grubun polise şişelerle saldırması sonrasında güvenlik önlemleri artırıldı.
dpatopbilder - 21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Menschen stehen vor einem geplünderten Geschäft in der Marienstraße. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei haben dutzende gewalttätige Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. Foto: Julian Rettig/dpa | Verwendung weltweit

Almanya’da tartışma: Polis zanlının soyunu araştırabilir mi? 14.07.2020

Stuttgart’da 32 polisin yaralandığı ve 40 dükkanın zarar gördüğü olayların zanlılarına ilişkin soruşturma Almanya’da tartışmalara neden oluyor. Polis zanlıların kökenini araştırabilir mi, yoksa bu ırkçılık mı olur?
22.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU - r) spricht nach einer Besichtigung der Schäden nach der nächtlichen Randale in der Innenstadt mit den Medien. Neben ihm steht Thomas Strobl (CDU - l), Innenminister von Baden-Württemberg. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei hatten dutzende gewalttätige Kleingruppen in der Nacht zum 21. Juni die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

KStA: Kötü yazılar da basın özgürlüğü koruması altındadır 23.06.2020

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, Tageszeitung (taz) gazetesinde polisleri aşağılayıcı ifadeler kullanan bir köşe yazarı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklaması yoğun tepki çekti.
21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Einheiten der Polizei stehen in der Stuttgarter Innenstadt. Mehrere Menschen randalierten in der Nacht in der Innenstadt. Es kam zu Plünderungen und Gewalttaten. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da polise şiddet tartışması 22.06.2020

Stuttgart'ta hafta sonu yaşanan polise yönelik şiddet ve yağmalama olayları Alman siyasetinde tansiyonu yükseltti. Savcılık da olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yedi kişi hakkında yakalama emri verdi.

21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Einheiten der Polizei stehen in der Stuttgarter Innenstadt. Mehrere Menschen randalierten in der Nacht in der Innenstadt. Es kam zu Plünderungen und Gewalttaten. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Badische Zeitung: Stuttgart olayları hafife alınamaz 22.06.2020

Suttgart'ta yaşanan şiddet olayları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs salgını dönemindeki ilk seçim mitingi Alman basınında öne çıkan konu başlıklarını oluşturuyor.
21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Einheiten der Polizei stehen vor einem zerstörten Geschäft in der Königstraße. Mehrere Menschen randalierten in der Nacht in der Stuttgarter Innenstadt. Es kam zu Plünderungen und Gewalttaten. Foto: Christoph Schmidt/dpa | Verwendung weltweit

Stuttgart’ta ağır şiddet olayları 21.06.2020

Polis’in uyuşturucu kontrolü yapmak istemesiyle tansiyonun yükseldiği Stuttgart’ta yoğun şiddet olayları yaşandı. Dükkanların yağmalandığı ve 19 polis memurunun yaralandığı olaylarda 24 kişi de gözaltına alındı.

TOPSHOT - Schoolchildren wearing protective mouth masks and face shields attend a course in a classroom at Claude Debussy college in Angers, western France, on May 18, 2020 after France eased lockdown measures to curb the spread of the COVID-19 pandemic, caused by the novel coronavirus. (Photo by Damien MEYER / AFP) (Photo by DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images)

Araştırma: Koronavirüs riski çocuklarda daha düşük 16.06.2020

Almanya'da yapılan bir araştırma, çocukların koronavirüse yakalanma riskinin ebeveynlerine göre daha düşük olduğunu ortaya koydu. İtalya'da ise uzmanlar, karantinanın çocuklara psikolojik etkisi konusunda uyardı.
ARCHIV - 18.12.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Der Meredes-Stern, das Logo der Automarke Mercedes dreht sich auf dem Turm des Hauptbahnhofs. Im Vordergrund ist eine Messstation für Luftwerte zu sehen. Mit einer neuen Struktur will der Autobauer Daimler künftig schneller und effizienter auf den Wandel in der Branche reagieren können. Bei der Hauptversammlung am 22.05.2019 in Berlin stimmen die Aktionäre über den Vorschlag ab, den Konzern in drei rechtlich selbstständige Sparten aufzuteilen - eine für Autos und Vans, eine für Lastwagen und Busse und eine für Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen. Foto: Simon Sachseder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Mercedes‘e 870 milyon euro ceza 24.09.2019

Mercedes üreticisi Daimler’e dizel emisyonu ile ilgili verileri manipüle ettiği gerekçesiyle Stuttgart Savcılığı tarafından 870 milyon euro ceza kesildi.

Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum (center), attends presentation and first flight of the Volocopter 2X used as Autonomous Air Taxi, in Dubai, United Arab Emirates, on September 25, 2017. It is a drone that will be the worldâs first self-flying taxi service set to be introduced by Dubaiâs Road and Transport Authority (RTA), in the coming years. The two-seater vehicle, is capable of transporting people without human intervention or a pilot, and is supplied by Volocopter, a Germany-based specialist manufacturer of autonomous air vehicles. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

"Uçan taksi" ilk kez havalandı 14.09.2019

Gelecekte ulaşıma yeni çözümler getirmesi planlanan uçan araç Volocopter Stuttgart’ta dört dakikalık test uçuşunu başarıyla tamamladı. Aracın iki üç yıl içinde trafiğe çıkması hedefleniyor.
21.02.2019 The headquarters and the logo of German luxury car maker Porsche AG are seen in Stuttgart, southwestern Germany, on February 21, 2019. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) (Photo credit should read THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

Porsche'ye polis baskını 28.05.2019

Alman polisi, yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında Porsche şirketinin Stuttgart'taki merkezine baskın düzenledi.
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