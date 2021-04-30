Stuttgart, Almanya'nın altıncı büyük şehri, Baden-Württemberg eyaletinin başkenti ve en büyük belediyesidir.

Almanya'nın en canlı ticaret merkezlerinden biri olan Stuttgart, 31 Aralık 2010 itibariyle 606.588 kişilik nüfusa sahiptir. Almanya'daki büyükşehirler arasında en dağlık olandır. Stuttgart Üniversitesi ve Hohenheim Üniversitesi, bu şehirde yer almaktadırlar. Otomotiv sanayisinin gelişkin olduğu kentte yoğun bir Türk nüfusu da ikame etmektedir.