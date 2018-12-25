 Stromboli Yanardağı faaliyete geçti | YAŞAM | DW | 04.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Stromboli Yanardağı faaliyete geçti

İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Yanardağın lav püskürtmesi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Stromboli Yanardağı

Stromboli Yanardağı

İtalya'nın Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın dün yeniden faaliyete geçmesinin ardından çıkan yangınları söndürme faaliyetleri sürüyor. Lipari kasabasının Belediye Başkanı Marco Giorgianni, ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, yanardağın lav püskürtmeye başlamasının ardından 100 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirtti.

Stromboli Yanardağı dün yeniden faaliyete geçti. Lavların püskürmeye başladığı sırada dağın eteğinde yürüyüş yapan iki kişiden biri öldü, diğeri hafif şekilde yaralandı.

Lavlar yanardağın etrafında çok sayıda yangının çıkmasına neden olurken, adaya ilave iftfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Ginostra köyünde kora dönüşen taşların düşmesinden korkan köylüler evlerinde mahsur kaldı. Lavlarla birlikte yanardağdan yoğun dumanların çıktığı ve adanın üzerini kapladığı belirtiliyor.

Großer Ausbruch am Vulkan Stromboli

Stromboli Yanardağı dünyanın aktif volkanları arasında bulunuyor

Belediye Başkanı Marco Giorgianni, hayatı normale döndürme faaliyetlerinin de sürdüğünü belirterek, bölgeye yeniden elektirik verildiğini kaydetti.

Panik ve korkuya yol açtı

İtalyan ANSA haber ajansına konuşan adanın itfaiye müdürü Giuseppe Biffarella yanardağdaki hareketlilik nedeniyle yerli halk ve turistlerin büyük korku yaşadığını açıkladı. İtalyan basınında yer alan heberlerde patlamaların şiddetinden korkan çok sayıda turistin paniğe kapılarak denize atladığı bildirildi.

Sicilya'nın kuzeyinde bulunan yaklaşık 500 nüfuslu Stromboli adasındaki yanardağ dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Daha önce 2 Ağustos 2008'de lav püskürten 924 metre yüksekliğindeki yanardağ sönmediği için sık sık düşük miktarlarda lav boşaltıyor. Bu nedenle "Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da adlandırılıyor. Yanardağı ve sahilleri nedeniyle turistlerin ilgisini çeken adada bazı ünlü İtalyanların da yazlık villaları bulunuyor.

dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Etna Yanardağı yine faaliyete geçti

Avrupa'daki hâlâ aktif en büyük yanardağ olan Etna, dün yine harekete geçti. Kül püskürten yanardağın çok sayıda depreme yol açtığı bildirildi. Etna'nın püskürttüğü kül nedeniyle hava ulaşmında da aksaklıklar yaşandı. (25.12.2018)  

Guatemala’da yanardağ felaketi

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 62 kişi hayatını kaybetti. Lavların ulaştığı çok sayıda ev kül oldu, insanlar yanarak can verdi. (04.06.2018)  

Depremler ve yanardağ patlamaları arasında ilişki var mı?

Alaska, Japonya ve Güneydoğu Asya’da art arda deprem ve yanardağ patlamaları meydana geldi. Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen bu doğal felaketler arasında bir etki-tepki ilişkisi var mı? (28.01.2018)  

Benzer içerik

Italien Vulkan Ätna auf Sizilien ist ausgebrochen

Etna Yanardağı yine faaliyete geçti 25.12.2018

Avrupa'daki hâlâ aktif en büyük yanardağ olan Etna, dün yine harekete geçti. Kül püskürten yanardağın çok sayıda depreme yol açtığı bildirildi. Etna'nın püskürttüğü kül nedeniyle hava ulaşmında da aksaklıklar yaşandı.

Unwetter in Italien

İtalya'daki sellerde 30 kişi öldü 04.11.2018

İtalya'daki seller nedeniyle Sicilya Adası'nda 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 30'a ulaştı.

Deutschland Razzia gegen italienische Mafia

İtalyan mafyasına uluslararası operasyon 05.12.2018

İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika ve Güney Amerika'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda İtalyan 'Ndrangheta organize suç örgütü mensubu onlarca kişi gözaltına alındı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Amazonlarda ormansızlaşma artıyor

Brezilya’daki Amazon ormanlarında Haziran ayında ormansızlaşma oranı yüzde 88’e çıktı. Çevreciler, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun çevre koruma konusundaki açıklamalarının ormansızlaşmada etkili olduğunu savunuyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  