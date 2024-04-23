Steinmeier'den depremzedelere dayanışma mesajı

İstanbul'un ardından deprem bölgesi Gaziantep'i ziyaret eden Steinmeier, depremzedelere dayanışma mesajı verdi. Steinmeier, yarın da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Türkiye ziyaretine İstanbul'dan başlayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bugün de Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Steinmeier, 6 Şubat depremlerinin etkilediği kentler arasında bulunan Gaziantep'te Almanya'nın yardımları ile inşa edilen Gazikent İlkokulu'nu ve Nurdağı ilçesinde de depremzedeler için yapılan barınma yerlerini ziyaret etti.

Steinmeier Gaziantep'te yaptığı konuşmada, depremzedelere "unutulmadıkları" mesajını verdi. "Sizi unutmuyoruz, yardımları sürdüreceğiz, örneğin eğitim tesislerinin yeniden inşasında uzun vadeli destek vereceğiz" diyen Steinmeier, bunun için Alman hükümetinin 300 milyon euro tutarında kredi vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Steinmeier, Gaziantep'te ilkokul ziyaret ederek, 23 Nisan etkinliklerine katıldı Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Steinmeier, bu sabah da İstanbul'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile hak ihlalleri ve temel hak ve özgürlükler konusunu ele almak üzere bir araya geldi.

İstanbul'da İmamoğlu karşıladı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, üç günlük Türkiye gezisinin ilk gününde ise İstanbul'da, 1960'larda Türkiye'den on binlerce işçinin Almanya'ya yola çıktığı Sirkeci Tren Garı'nı ziyaret etti.

Steinmeier burada yaptığı konuşmada "Gezimize bu tren garını ziyaret ederek başlamamız tesadüf değil. Türkiye gezimizin ilk durağı olarak, Türkiye'den Almanya'ya giden binlerce insanın kaderi açısından yoğun duyguların yaşandığı bu yeri ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sirkeci Garı'nı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gezen Almanya Cumhurbaşkanı, günümüzde Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenliye işaret ederek, "Türkiye'den gelen insanlar toplumumuzun bir parçası oldu. Onların hikayeleri bizim hikayemizdir, bu göç kökenli insanların hikayesi değil, göç kökenli bir ülkenin hikayeleridir" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada) ve tarihçi İlber Ortaylı ile Sirkeci Garı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Almanya Cumhurbaşkanı'nın Sirkeci Garı'nı ziyareti bir protesto gösterisi ile gölgelendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını ve Almanya'nın izlediği tutumu protesto eden bir grup gösterici "Çocuk katili Almanya" şeklinde sloganlar attı. Daha sonra göstericiler polis tarafından uzaklaştırıldı.

Almanya ile Türkiye arasındaki dostluk önemli

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde sıklıkla Türkiye'ye gitmiş olsa bu Cumhurbaşkanı olarak ilk Türkiye ziyareti. Üç günlük ziyaretinde Steinmeier'e bakan ve müsteşarlar ile milletvekilleri de eşlik ediyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz da Steinmeier'in beraberindeki heyette yer alan siyasetçiler arasında bulunuyor. Özoğuz'un ailesi Türkiye'den misafir işçi olarak Almanya'ya gidenlerden. Bu nedenle Özoğuz için Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bu ziyaretinin sembolik bir önemi var. DW Türkçe'ye konuşan Özoğuz, "Bu ziyaretle geçmişe ve elbette bugüne bakıyor, Almanya ile Türkiye arasındaki sorunlar aynı mı diye gözden geçiriyoruz" dedi. İki ülke arasındaki sorunların aynı olmadığını belirten Özoğuz, ilişkilerde önemli adımlar atıldığını ve adımların iki ülke ilişkilerini olumlu bir geleceğe taşıyabileceğini ifade etti. Ancak gerçekçi olan Özoğuz, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden bir dostluk ilişkisine dönüşmesi için Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden daha fazlasının gerektiğinin de farkında.

Steinmeier'in heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Maliye Bakanı Christian Lindner de yer alıyor Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Ankara ile Berlin arasındaki ilişkilerde son yıllarda gerginlikler yaşanıyor. Berlin'in Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki eksikliklere yönelik eleştirilerin yanı sıra Ankara'nın Almanya'daki Türkiye kökenliler üzerinde giderek artan tesiri gibi meseleler iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğe yol açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın geçmişe kadar sınırları açıp mültecileri Avrupa Birliği'ne (AB) gönderme tehditleri ile İsveç'in NATO üyeliğinin onay sürecini uzatması ve konunun muhatabı olmayan AB'den şartlar talep etmesi gibi çıkışlar da ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu.

Son aylarda ise Erdoğan'ın İsrail'i "terör devleti" olarak nitelendirerek, Hamas'ı bir "kurtuluş ve mücahitler grubu" olarak gördüğünü ifade etmesi de tarihi açıdan İsrail'e karşı kendini sorumlu gören ve kayıtsız şartsız onun yanında yer alan Almanya'da büyük tepkiyle karşılandı. Buna geçen hafta sonu Erdoğan'ın Hamas lideri İsmail Haniye'yi İstanbul'da kabul etmesi de eklenince, Steinmeier'in ziyareti hiç de kolay olmayan şartlar altında gerçekleşiyor.

Öte yandan her ne kadar partisi AKP 31 Mart yerel seçimlerinden yenilgiyle çıktıysa da bir erken seçim kararı olmadığı sürece Erdoğan 2028'e kadar görevde. Dolayısıyla Steinmeier, bütün bu şartlar altında diplomatik dengeyi de koruyacak bir ziyaret çabası içinde bulunuyor.

Steinmeier'in ziyareti, Almanya'dan Türkiye'ye 10 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret Fotoğraf: EPA/ERDEM SAHIN

Almanya Cumhurbaşkanı ziyaretine Türkiye'de "muhalefetin siyasi yıldızı" olarak değerlendirilebilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek başladı.

Gaziantep ziyaretinin ardından başkent Ankara'ya gidecek olan Steinmeier, yarın da mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Steinmeier'e "açık konuşma" çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı'na eşlik eden delegasyonda yer alan bir diğer isim de ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Milletvekili Serap Güler. Babası 1963 yılında maden işçisi olarak Almanya'ya giden Güler için bu gezinin ayrıca bir önemi var.

Almanya'nın yeni bir Türkiye stratejisi geliştirmesi gerektiğini savunan Güler, yarın yapılacak Erdoğan-Steinmeier görüşmesinde köklü ilişkilere sahip iki ülke liderinin meseleleri açıkça konuşması gerektiğini ifade etti.

Steinmeier'in Türkiye'nin Hamas ile ilgili tutumundan dolayı Almanya'da duyulan rahatsızlığı dile getirmesi gerektiğine işaret eden Güler, "Türkiye'nin Hamas'a yönelik tutumuyla ilgili eleştirdiğimiz bayağı noktalar var. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bunu Türkiye Cumhurbaşkanı'na açık açık iletmesinin, dile getirmesinin çok doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

Alman Maliye Bakanı, Şimşek ile görüşecek

İki liderin görüşmesine paralel olarak bakan ve müsteşarlar düzeyinde de görüşmeler yapılacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Türkiye'de bulunan Federal Maliye Bakanı Christian Lindner'in yarın Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelmesi bekleniyor. Lindner, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin ekonominin istikrara kavuşturulması için gösterdiği çabaları desteklediklerini belirterek, "Bu, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyümeyi güçlendirecek bir faiz seviyesine geri dönülmesi anlamına geliyor. Ancak sağlam bir maliye, her tür refahın ön koşuludur. Burada gördüğümüz gelişmeler, güvenilirliği artırma yönünde çabalar bulunduğunu gösteriyor" diye konuştu. Lindner, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün ekonomide sorunların aşılmasında taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Keleş: Benim için bir onur

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, dün akşam Tarabya'daki Almanya Büyükelçiliği'nin yazlık rezidansında bir davet verdi. Siyasetten, sanat ve edebiyata, ekonomiden başarılı iş insanlarına çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte konuklara Almanya'dan götürülen 60 kilogramlık döner ikram edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'da verdiği resepsiyonda konuklara döner ikram etti Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Sosyal medyada oldukça tartışmaya neden olan döneri hazırlayan ve ikram eden, Berlin'de üçüncü kuşak dönercilik yapan gastronom Arif Keleş ise Almanya Cumhurbaşkanı'nın delegasyonunda yer almaktan çok mutlu. DW Türkçe'ye konuşan Keleş, "Cumhurbaşkanlığı'ndan beni aradıklarında ve beni davet etmek istediklerini söylediklerinde çok mutlu oldum. Burada olmak benim için onurdur" diyor. Keleş, Berlin'de hazırladığı ve dondurulmuş 60 kilogramlık döner ve sosları ile İstanbul'a uçmuş.

Döner yemeyi çok sevdiğini belirten Almanya Cumhurbaşkanı için gastronom Keleş'in yaşam öyküsü Almanya'ya Türkiye'den iş gücü göçünü sembolize eden tam bir başarı hikayesi. Almanya'da kültür, sanat veya ekonomi gibi gastronomi de artık Türkiye kökenliler olmadan düşünülemeyecek bir alan.

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